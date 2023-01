Premiérský pár do lánského zámku dorazil krátce před 13:00. Oproti loňsku účastníci oběda nemusí mít roušky. Zeman Fialovi při přivítání pochválil nedělní novoroční projev, premiér mu popřál všechno nejlepší do nového roku. Následně se Fiala se ženou podepsali do návštěvní knihy.