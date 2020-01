Přestože pro rok 2020 si chce dát novoroční předsevzetí 42 procent Čechů, 34 procent z nich rovnou přiznává, že jim většinou vydrží jenom pár dní. Nejčastějším závazkem přitom je to, že chceme zhubnout a změnit jídelníček. Ukázal to výzkum agentury Rondo Data realizovaný na konci roku 2019 pro firmu Naturhouse, zabývající se výživovým poradenstvím.

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak jsou na tom Češi s novoročními předsevzetími a stravovacími zvyklostmi během vánoc. Zúčastnilo se ho 1053 mužů i žen ve věku od 15 do 59 let.

Zájem o novoroční předsevzetí podle výsledků za poslední roky mírně stoupl: do roku 2017 vstupovalo podle tehdejšího průzkumu agentury Stem/Mark pro Naturhouse s předsevzetím jen 28 procent Čechů. Aspoň někdy si dalo novoroční předsevzetí podle aktuálního výzkumu 78 procent dotázaných.

Chceme hlavně zhubnout

Už tradičně je nejběžnějším předsevzetím snaha zhubnout. V závěsu za ní se drží přání přejít na zdravé stravování. Souvisí to s tím, že většina Čechů (podle výzkumu 79 procent dotazovaných) toho sní o vánocích víc než normálně.

"Průměrný Čech přes vánoce přibere dva až pět kilogramů. Není složité vrátit se rychle zpátky do formy. Přesto spoustu lidem trvá i několik měsíců dostat se na svou původní váhu," tvrdí Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně Naturhouse.

Oproti roku 2016, kdy přiznalo zvýšenou konzumaci jídla 52 procent dotázaných, jde o nárůst. Šestatřicet procent dotázaných dokonce přiznalo, že v souvislosti s jídlem trpí přes vánoce zdravotními problémy.

Předsevzetí? Už ne…

Poměrně silná je ale i skupina respondentů, kteří si už žádné předsevzetí dávat nechtějí. "To jen potvrzuje fakt, že si dotazovaní uvědomují, že jim novoroční předsevzetí moc dlouho nevydrží," prohlašují autoři výzkumu.

Novoroční předsevzetí nikdy nedodrží 15 procent dotázaných, 42 procent pak přiznává, že je nedodrží většinou. Jen desetina se jím řídí déle než rok. Třetina to vzdá po pár dnech, další čtvrtina pak po měsíci.

"Novoroční předsevzetí nevycházejí často proto, že si člověk dává cíle, které jsou až nereálné, například, že zhubne o 10 kilogramů za měsíc. Když si zvolíte cíl, který je opravdu v mezích vašich možností a budete mít silnou motivaci, zvýšíte šanci na jeho dosažení mnohonásobně," dodává Burešová.

Lektorka Olga Medlíková doporučuje nedávat si předsevzetí do nového roku, ale spíše v jiných obdobích. "Většina novoročních předsevzetí má velké oči a jejich trvanlivost se proto počítá většinou na dny. Pokud to už uděláte, ať je předsevzetí konkrétní, pro vás reálné a ideálně krokované, to znamená rozložené do postupně se naplňujících cílů," doporučuje Medlíková.

Rozhodujte podle sebe

Velké množství dotazovaných si však pro rok 2020 dává naopak víc předsevzetí než jen jedno. Oproti roku 2017 zeslábla touha intenzivněji sportovat, naopak víc dotazovaných chce v nadcházejícím roce bojovat s kouřením.

"Musí to být předsevzetí, které je pro danou osobu důležité. Dotyčný musí cítit, že pokud je dodrží, změní svůj život k lepšímu. Je úplně jedno, jestli jde o kouření, pití alkoholu, či o snahu věnovat se víc sportu. Předsevzetí nás posouvají tam, kde bychom chtěli být, a hlavně pomáhají, abychom se cítili lépe," tvrdí Petr Patočka, jednatel společnosti Kyosun, dodavatele čaje Matcha Tea a potravinových doplňků.

"Některé lidi demotivuje prostředí, například kamarádi nebo partner, kteří ne vždy mají s novoročním předsevzetím týž záměr. Poradil bych jim, aby se soustředili pouze na svůj cíl, ne na nic jiného," prohlašuje Jiří Stabla, zakladatel Konopných lékáren.

Popularizátor zdravého životního stylu pro manažery Stanislav Petříček, zakladatel veganské a syrové jídlo připravující restaurace Bistrawveg, soudí, že předsevzetí není potřeba. "V dnešní době neomezených možností je to přežitek. Nejsem zastáncem žádných cílů ani milníků. Vyberte si směr, kterým se chcete vydat, a jděte," prohlašuje.