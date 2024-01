Nesmyslná ztráta životů při střelbě na filozofické fakultě v Praze vyvolala v lidech smutek, lítost i vztek. Ač v nás tyto pocity zůstanou dlouho, společnost musí především překonat strach, řekl český prezident Petr Pavel ve svém prvním novoročním projevu. Věří také, že Česko vyjde z tragédie silnější a jednotnější. Prezident v promluvě k občanům mimo jiné také prohlásil, že je čas zahájit kroky k přijetí eura.

Prezident v projevu jako první hovořil o předvánoční tragédii, při níž střelec na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zabil čtrnáct lidí a další dva o několik dní dříve v Klánovickém lese. „Mysleli jsme, že taková tragédie se u nás stát nemůže. Mysleli jsme, že žijeme v naprostém bezpečí a že se nás to netýká. Nesmyslná ztráta mladých životů v nás vyvolala lítost, smutek a niterný vztek. Nyní však především musíme překonat strach, který v nás krutý čin střelce vyvolal. Nesmíme si nechat vzít radost ze života,“ řekl Pavel.

Věří také, že krutost a násilí Čechy nezastraší. „Věřím, že naše země vyjde z té hrůzy silnější a jednotnější. Viník této tragédie je jen jeden. Nehledejme další viníky, na které bychom mohli ukázat prstem. V tuto chvíli musíme analyzovat, co se stalo a proč se to stalo, a snažit se zlepšit naše zákony a opatření do budoucna. Nemůžeme se však kvůli strachu vzdát svobody,“ řekl Pavel.

Pavel se v projevu vyjádřil také k domácí politice. Na vládě Petra Fialy ocenil, že se koalice dokáže shodnout a činit i nepříliš populární kroky, a že i při pěti stranách neměl kabinet dosud výraznější rozepře. Vládě se však podle něj nedaří dostatečně vysvětlovat lidem potřebná opatření a reformní kroky.

Přijetí eura

Rok 2024 je podle Pavla plný očekávání. „Očekáváme nižší inflaci, růst reálných mezd a skromný, ale přesto růst naší ekonomiky. Věřím, že letošní rok bude odrazem ode dna k lepší náladě,“ prohlásil.

Prezident také ocenil roli Evropské unie jako záruky zajištění českých zájmů. Po letech by se podle něj nyní měly začít provádět konkrétní kroky, které Česko dovedou k naplnění závazku přijetí eura. „Společná měna je pro naši malou otevřenou ekonomiku logickou budoucností,“ míní.

Na závěr českým občanům popřál zdraví, štěstí a velkou dávku dobré vůle.

Novoroční projev po deseti letech

Česká hlava státu přednesla projev na Nový rok po dlouhých deseti letech. Petr Pavel se totiž rozhodl nenavázat na vánoční poselství předchůdce Miloše Zemana. Na Nový rok mluvili k lidem i prezidenti Václav Havel a Václav Klaus. Zeman měl projevy pravidelně 26. prosince, loni na Nový rok promluvil k Čechům premiér Petr Fiala (ODS).

Tradici novoročních projevů zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zprvu nedržel projevy ke spoluobčanům, zato poskytoval tradičně novinám novoroční interview. Na Nový rok 1919 také promluvil k Národnímu shromáždění. Ve 30. letech pak Masaryk začal vystupovat s vánočními projevy.

Ve štědrovečerních, tehdy už rozhlasových projevech, pokračoval po svém nástupu do funkce také druhý československý prezident Edvard Beneš. Tradici nepřerušil ani prezident okupovaných Čech a Moravy Emil Hácha. Vánoční projevy zrušil až první komunistický prezident Klement Gottwald, který začal poselství národu přednášet na Nový rok.

Novoroční projevy k národu měli také prezidenti samostatné České republiky Havel a Klaus. Tradici narušil až Zeman, který v roce 2013 vystoupil s projevem 26. prosince. Změnu termínu zdůvodnil tím, že chce navázat na zvyk z první republiky.

Dosud s projevem vystupoval 1. ledna premiér Fiala, rozhodl se ho ale přesunout právě kvůli Pavlově návratu k novoročním poselstvím. Na konci loňského roku ministerský předseda hovořil o tom, že od roku 2024 očekává, že bude mnohem lepší než roky předcházející, to nejhorší má podle něj Česko za sebou. Premiér připomněl i nedávnou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která stála životy 14 lidí a útočníka.