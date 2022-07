Balaš se stal novým ministrem školství. Řešit bude i důsledky války na Ukrajině

ČTK

Velkou výzvou pro nového ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) bude úprava rámcových vzdělávacích programů. Po pátečním uvedení Balaše do funkce to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zabývat se podle něj musí ale i aktuálními výzvami, mezi něž patří důsledky příchodu uprchlíků před válkou z Ukrajiny. Balaš chce ministerstvo stabilizovat a radikální změny nechystá. Nevyloučil ale personální úpravy poté, co dokončí schůzky s vedením úřadu.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu nového ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), 1. července 2022, Praha. | Foto: ČTK