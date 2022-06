Balaše do čela ministerstva navrhlo hnutí STAN, v pondělí se s ním sešel předseda vlády a v úterý Zeman. S prezidentem hovořil o tom, že je potřeba pokračovat v modernizaci školství. Zeman mu doporučil, aby si doplnil znalosti o regionálním školství.

Podle předsedy vlády Balaš působil na vysokých školách a má tak zkušenosti z prostředí vzdělávání a výzkumu, a z tohoto pohledu tedy předpoklady pro výkon funkce. S kandidátem na ministra se shodl, že jednou z klíčových věcí na ministerstvu bude změna rámcových vzdělávacích programů.

Nový ministr školství. Nástupcem Gazdíka se zřejmě stane poslanec STAN Balaš

Balaš v pondělí řekl, že jako ministr by chtěl školství reformovat způsobem, který začal bývalý ministr Robert Plaga (za ANO). Za správnou cestu označil posun od memorování ke školství zaměřenému na dovednosti. Za krátkodobý cíl považuje mimo jiné více peněz určených na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také nedostatkem míst na středních škol. Za akutní úkol označil začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol.

Kauza Dozimetr

Gazdík podal demisi k 30. červnu. Důvodem jeho odchodu z funkce jsou kontakty s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Zemanovi ji v pondělí v Lánech na pravidelné schůzce předal premiér Petr Fiala (ODS). Gazdík ministerstvo opustí po půl roce.

Pavel Dovhomilja přiznal účast na zločinech v kauze Dozimetr

Ministerstvo v době výměny ministrů řeší kapacity škol ve spojitosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny či úpravy učebních plánů škol. Balaš by měl také rozhodovat, kdo povede Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ředitelku organizace, která má na starosti zejména přípravu a hodnocení maturitních a jednotných přijímacích zkoušek, Michaelu Kleňhovou odvolal Gazdík před měsícem kvůli nespokojenosti s fungováním organizace.

Redlovo jméno se objevilo v kauze údajné korupce v pražském dopravním podniku, za níž stojí podle policie organizovaná skupina. Dalším stíhaným je už bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě.