Nový ministr zahraničí Petříček: Pravidla džungle bychom si neměli přát

Nově jmenovaný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce prosazovat, aby Česko mělo sebevědomou zahraniční politiku a mluvilo v ní jedním hlasem. Zaměřit se chce na spolupráci v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, na ekonomickou diplomacii nebo na rozvojovou pomoc. Novinářům to dnes řekl při svém uvedení do úřadu. Oznámil také, že na první zahraniční cestu v úřadu pojede do Německa, kde ho čeká jednání s šéfem německé diplomacie Heikem Maasem.

"Česká republika musí mít ambiciózní, aktivní a hlavně sebevědomou zahraniční politiku, je to předpoklad, abychom mohli zajistit budoucí prosperitu země a bezpečnost občanů," řekl Petříček. Za důležité považuje rozvíjení sousedských vztahů, a to hlavně s Německem, které je podle něj hlavním českým partnerem v EU. ČTĚTE TAKÉ: Petříček se stal ministrem zahraničí. Zeman věří v jednotnou diplomacii Petříček chce pracovat na českém ukotvení v EU a NATO, které jsou základem pro bezpečnost země. Zároveň se chce angažovat v globálních organizacích a usilovat o dodržování mezinárodního práva. "Naše země má jako svou prioritu to, aby byl zachován mezinárodní řád založený na pravidlech. Pravidla džungle bychom si neměli přát," řekl. Za důležité považuje, aby Česko mluvilo jedním hlasem. Z toho důvodu chce pokračovat v tradici koordinačních schůzek s ústavními činiteli. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu řekl, že zahraniční politika je v kompetenci vlády, ale kabinet ji konzultuje i s prezidentem Milošem Zemanem. Priority? Rozvojová pomoc a efektivnější využívání Nový ministr označil za jednu ze svých priorit rozvojovou pomoc a její efektivnější využívání. V souvislosti s ní mluvil také o českém diplomatickém angažmá v Africe, kterou považuje za kontinent mnoha obchodních příležitostí. Zároveň podle něj v Africe leží i klíč k vyřešení některých hrozeb, jimž svět čelí. Petříček se stal ministrem zahraničí poté, co ČSSD ustoupila z původní nominace svého europoslance Miroslava Pocheho, kterou odmítal prezident Miloš Zeman. Poche dosud pracoval na ministerstvu zahraničí na externí smlouvu jako politický tajemník, Petříáček dnes zopakoval, že s ním v této pozici už nepočítá. Zrušení funkce bude podle něj jedním z prvních kroků, které ve funkci udělá. Zároveň ale nevyloučil možnost další spolupráce s Pochem, jemuž v minulosti dělal v Evropském parlamentu asistenta. "Já v tuto chvíli začínám sestavovat tým poradců, kteří budou z řad akademiků, bývalých diplomatů či politiků. S panem Pochem o tomto budu ještě hovořit," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Oslav vzniku Československa se zúčastní americký ministr obrany Mattis

Autor: ČTK