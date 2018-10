Nový primátor Zlína: patrně nejmladší muž v historii

„Být zlínským primátorem pro mne bude velká čest i závazek,“ sdělil včera médiím představený kandidát na primátora Jiří Korec z hnutí ANO.

Ve funkci tak patrně nahradí stávajícího primátora Miroslava Adámka. Zda skutečně ve dvaatřiceti letech usedne do primátorského křesla a stane se tak nejmladším prvním mužem města v historii, rozhodne ustavující zastupitelstvo první listopadový den.



K potvrzení úřadu potřebuje získat většinu v ustavujícím zastupitelstvu. Stačí mu 21 hlasů z jednačtyřicetičlenného zastupitelstva, přičemž koalice, která ho do funkce navrhuje, vládne 29 mandáty.



„Není důvod, proč by mladý člověk nemohl být primátorem,“ komentoval Jiří Korec svůj věk.





Spíše jde podle něj o to, co má dotyčný za sebou a jakými kvalitami disponuje. Zda mu dvouleté zkušenosti ve funkci náměstka primátora postačí k výkonu úřadu ve městě nejvyššího, prověří čas.



„Vzájemně si pomůžeme. Se současným primátorem budeme intenzivně spolupracovat. Zvláště ze začátku a u předávání projektů,“ připustil.



Lídra strany ANO a jedničku na volební kandidátce Romana Kaňovského fakt, že primátorem nebude, nemrzí. Že se má stát primátorem Jiří Korec a ne on, podle něj rozhodli už voliči.



„Poslali ho svými hlasy na první místo a sami ho tím nominovali,“ uvedl.





RADNICE NAPÍNÁ DO POSLEDNÍCH DNÍ: JMÉNA JSOU TAJNÁ



Roman Kaňovský z vlády města neodchází. Bude se nadále podílet na řízení města, předpokládá, že patrně obsadí i jedno místo v radě. Poměry v ní a svěřené oblasti jednotlivým radním koalice ale zatím neprozradila. Učiní tak prý až den před ustavujícím zastupitelstvem. 31. října také dojde k podepsání koaliční smlouvy.



V tuto chvíli je zatím podepsaná jen dohoda koalicitvořících stran.



„Počty zůstanou stejné jako doposud, v tomto smyslu nebudeme nic měnit,“ uvedl Jiří Korec.



Můžeme tak očekávat jedenáctičlennou radu a pět náměstků primátora. Jména těchto osobností radnice odtajní ale až v den ustavujícího zastupitelstva.



CO ZLÍN ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH ČTYŘECH LETECH?



Hlavním úkolem a také nejtěžším, který budoucího primátora podle jeho slov v jeho novém úřadu čeká, je pozvednout město Zlín na krajskou úroveň.



Nejpalčivějším problémem je pak výstavba dopravního terminálu. Toto místo je podle něj srdcem dopravy ve městě. Na něj pak těsně navazuje úprava parku u zámku, mezi priority patří i rozpracovaný projekt rekonstrukce tržiště Pod Kaštany.