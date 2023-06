Po dvanácti letech má Česká televize nového ředitele, Jana Součka. Ten na pozici střídá Petra Dvořáka. Je to základ pro změnu. Ještě nikdy dřív totiž před ní nestálo tolik výzev. Podle toho, co víme o Součkově programu, si řadu z nich uvědomuje. To sice není záruka úspěchu, ale první předpoklad pro něj. Pojďme se podívat na to, co by se především mělo v médiu, které si platíme, změnit.

Generálním ředitelem České televize bude Jan Souček | Foto: Profimedia/CNC/Jiří Koťátko

1) Modernizace a digitalizace

Svět médií se raketově mění. I veřejnoprávní televize se stane součástí internetu. Lidí, kteří si pustí v pravidelnou dobu Události či Otázky VM a koneckonců i štědrovečerní pohádku, bude dramaticky ubývat. Mladší lidé už nesledují pořady v reálném čase. Mobilní telefon či tablet jsou pro ně zásadní zdroje informací a zábavy. Streamovací služby, jako je Netflix, Disney a mnohé další, jsou pro televizní hranou tvorbu nepřekonatelnou konkurencí.

ČT nemůže spoléhat na téměř sedmimiliardový balík z koncesionářských poplatků. Pokud se nezmodernizuje, bude časem vysílat do zdi. Musí zcela zásadně zlepšit své sociální sítě. Počet přístupů přes ně je katastrofálně malý. Musí vybudovat silný a profesionální digitální tým. Musí se zaměřit na mladé lidi a udělat ze svých hvězd druh „influencerů“.

2) Úspory

Poplatky za veřejnoprávní média se už roky nezvyšují. V současné době škrtacích balíčků je nepravděpodobné, že by se tak stalo v nejbližší budoucnosti. ČT by měla tedy hledat vnitřní úspory. To jde, pokud se zaměří na to, co jí jde a v čem je těžko nahraditelná, a nebude se za každou cenu snažit o nové a nové temné série o vraždách.

Na místě by byl forenzní audit, který odhalí, které činnosti jsou zbytečné, které se dublují. Jestli se náhodou neplatí dvakrát za tutéž práci. Jestli externí dodavatelé neurčují přemrštěné ceny. Jestli se i tady někdo nepřisál k veřejným penězům a nedojí je. Je patrně možné propustit část zaměstnanců a pronajmout část prostorů i techniky.

3) Větší otevřenost vůči veřejnosti

Diváci jsou de facto akcionáři České televize, měli by o ní vědět více a měli by mít větší možnosti podílet se na jejím směřování. Za zvážení by stál pořad, který by odrážel, pokud možno nebulvární formou, jejich názory. Ředitel by mohl mít jako poradní orgán divácký panel. Nesměl by být ovšem formálním sborem, který na všechno kýve. Mnohem větší roli by měl dostat divácký ombudsman.

Symbolickým, ale určitě důležitým krokem by bylo odhalení platů hvězd (samozřejmě jen v souladu s právními předpisy).

4) Nová publicistika

Pořady jako jsou Reportéři, 168 hodin Máte slovo či Otázky Václava Moravce mají nejlepší léta za sebou. Není potřeba je ihned násilně rušit, okamžitě by však měla začít práce na nových formátech. Moderní publicistika by měla mít větší švih, měla by být formálně mnohem pestřejší. Politici by měli být zváni méně často, naopak větší prostor by měli dostat odborníci i „běžní“ lidé.

Publicistika by se měla výrazně zaměřit na mladé. Měla by vycházet z toho, co je skutečně zajímá a ne z toho, co zajímá redaktory.

5) Nové Události a zpravodajství

Hlavní zpravodajský pořad je v současnosti utahaný, je plný příspěvků, které jsou spíše publicistické. Události by se měly zkrátit, naplnit tvrdými zprávami.

Do skladby i způsobu podání se promítají osobní názory redaktorů. Ve zpravodajství jsou pak potlačeny některé události a názory. Někteří redaktoři vystupují jako „majitelé pravdy“. Značná část veřejnosti to nese nelibě.

6) Víc tvořivosti v zábavě i filmech

ČT má inteligentně a moderně bavit. Za každou cenu však nemusí konkurovat komerčním televizím. Když letí krimi seriály, budeme je dělat taky. Když lidi z nostalgie sledují Chalupáře a další normalizační filmy, budeme jim je pouštět. Když fungují přejaté show, budeme je nadále draze kupovat. Když máme okruh známých herců, režisérů a scénáristů, budeme dělat filmy jen s nimi… Televize by měla pracovat na tvorbě nových vlastních zábavných pořadů. Víc by měl figurovat humor a satira. Na formáty i scénáře by měl být vypisován konkurs, což se samozřejmě týká i hraných filmů.