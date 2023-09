Návrat dětí do škol po letních prázdninách patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Ratolesti se totiž vracejí nejen do učeben, ale také do ulic. Jenže za tu dobu si na řidiče odvykli. Školáci jsou navíc natěšení na kamarády, a silnice tak často přehlížejí, reagují nepředvídatelně. Šoféři by proto měli být obzvláště opatrní.

I letos budou ve větším počtu dohlížet na bezpečnost školáků na přechodech pro chodce a v blízkosti škol policisté či strážníci. Přesto by rodiče neměli podcenit přípravu. Zejména u dětí, které se vydají do školy poprvé samy. | Foto: Shutterstock

V prvním pololetí letošního roku došlo na českých silnicích k bezmála 1400 dopravním nehodám s účastí dětí ve věku do čtrnácti let. Na následky zranění jich pět zemřelo, do nemocnice s těžkými zraněními záchranáři transportovali 48 nezletilých osob. Oproti předchozímu roku se jedná o tragičtější čísla, havárie si tehdy vyžádaly o jedno úmrtí méně. V nemocnicích skončilo s těžkými zraněními 43 dětí.

Zatímco ve většině nehod figurují děti jako spolujezdci, v září se situace mění – až v polovině případů jsou děti chodci. „Největší riziko je v ranních hodinách, kdy přicházejí do škol a v jejich okolí se po dvouměsíční pauze opět potkávají se spolužáky. Při dovádění a pošťuchování může dítě nenadále vstoupit do vozovky. Řidiči by proto měli sledovat nejen provoz na silnici před sebou, ale také dění na chodnících,“ upozornil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Jedním z důvodů častějších střetů je i nedostatečné soustředění řidičů. I oni jsou mnohdy při zahájení školního roku takzvaně pod tlakem a nevěnují se plně řízení. V případech, kdy je viníkem motorista, dochází k nehodě dítěte nejčastěji kvůli tomu, že mu řidič nedá přednost na přechodu či ho přehlédne jako cyklistu a dále kvůli nepřiměřené rychlosti.

Rodiče mají jít příkladem

I letos budou ve větším počtu dohlížet na bezpečnost školáků na přechodech pro chodce a v blízkosti škol policisté či strážníci. Přesto by rodiče neměli podcenit přípravu. Zejména u dětí, které se vydají do školy poprvé samy. Trasu by měli s dětmi několikrát projít a vše srozumitelně vysvětlit. Sami by měli být příkladem.

„Ne nadarmo se říká, že děti jsou jako houba, která nasává všechno, co vidí. Pokud se tedy i rodiče budou na silnicích chovat zodpovědně a příkladně, budují ty nejlepší základy pro své potomky, aby se stali ukázněnými a ohleduplnými účastníky silničního provozu,“ poznamenala vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR Zuzana Pidrmanová.

Odborníci doporučují i rodičům osvojit si pravidla. „Existuje zažité pravidlo, nyní už jen doporučení, že po chodníku by se mělo chodit vždy po pravé straně. Pokud se jedná o děti, vždy doporučujeme, aby se držely u strany, která je pro ně bezpečnější, tudíž dál od vozovky,“ sdělila Markéta Novotná z projektu Markétina dopravní výchova.

Zdroj: Youtube

Zdroj: DeníkS výukou mohou pomoci i chytré aplikace. DoprApka je zdarma ke stažení na Google Play či App Store. „Cílem aplikace je zvýšit ochranu a bezpečnost dětí v silničním provozu a zároveň v nich vzbudit aktivní zájem o dění kolem sebe, o chování všech účastníků silničního provozu,“ dodal vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.