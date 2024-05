Po gumových medvídcích s nyní už zakázanou drogou HHC se na českém trhu objevila další nebezpečná pochutina. Tentokrát jde o bonbony s příměsí muchomůrky červené. Jedna dívka se jimi již předávkovala a skončila v nemocnici. Bonbony jsou již podle zjištění Deníku v hledáčku Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Začalo to mírnou nevolností a skončilo totálním kolapsem. Tak popsala redaktorovi Deníku ředitelka jedné ze základních škol v Hradci Králové Martina Škultétyová případ patnáctileté dívky, která se ve škole předávkovala bonbony Muscimol gummies obsahujícími výtažek z muchomůrky červené. „Jednalo se o produkt, který si dívka objednala přes internet. Prý to chtěla jen zkusit. Když si před vyučováním vzala jeden, nic jí to nedělalo. Tak si vzala i druhý,“ doplnila ředitelka.

Ještě předtím, než zaměstnanci do školi přivolali záchrannou službu, pokusily se spolužačky dívku před učitelským sborem ukrýt na záchodě, aby se z vlivů drogy vyspala. „Dostala se však do takového stavu, že její tělo prostě vypnulo a i když měla otevřené oči, své okolí nevnímala. Přivolaná lékařka se, stejně jako já, divila, že je tu nový produkt s přísadou muchomůrky, “ doplnila Škultétyová.

Další nebezpečí pro děti

Kvůli této události svolala rodiče dětí a obvolala také kolegy v ředitelských křeslech napříč republikou. „Nejen rodiče, ale i ostatní kolegy jsem chtěla tímto upozornit na další nebezpečí, které se objevilo. Děti si mohou nebezpečnou látku bez problémů, a bez vědomí rodičů, koupit na internetu, stačí jen, aby zaškrtly políčko, že jim již bylo 18,“ upozornila ředitelka.

Web, kde bonbony nabízejí, deklaruje, že jde o želatinové kroužky obohacené o látku muscimol (nejedovatá látka v muchomůrce červené). A každý kus želatinového kroužku obsahuje 5 miligramů účinné látky. Deníkem oslovená mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové při pohledu na takový popis produktu jen kroutila hlavou. A to hlavně při zmínce, že se v případě muscimolu jedná o nejedovatou látku. „I psychoaktivní látky se řadí mezi neurotoxické jedy, jelikož stimulují nebo dráždí náš nervový systém. Takže rozhodně nelze tvrdit, že by to byla bezpečná, nejedovatá látka,“ uvedla mykoložka.

Podivný je podle ní i deklarovaný obsah této látky. „K určení tak přesného množství by byla potřeba laboratoř a velmi sofistikované vědecké metody. Obsah různých látek v houbách však nikdy není konstantní a může se výrazně lišit. A to nejen v řádu miligramů, ale i desítek a stovek miligramů v případě různých kovů a podobně. Takže bych byla velmi opatrná s tvrzením, že bonbón obsahuje pět miligramů, a rozhodně bych to nepovažovala za něco bezpečného,“ doplnila Tejklová.

Muscimol, též známý jako agarin či panterin, je podle Miloslava Pouzara z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice produktem sušení nebo trávení kyseliny ibotenové, která se ve vysokých koncentracích vyskytuje ve tkáních muchomůrek červené či tygrované. „Muscimol působí na stejné receptory jako alkohol či barbituráty a je odpovědný za excitační a při vyšších dávkách či pozdější fázi otravy za sedativní až hypnotické a halucinogenní účinky těchto muchomůrek,“ informoval Pouzar.

Příznaky otravy

Při jednorázovém požití toxických dávek se do 30 minut až 2 hodin mohou u lidí projevit příznaky otravy jako je ospalost, která je rychle následována zmateností, selháním koordinace svalů, závratěmi, euforií, změnami v barevném vidění, „alkoholickou intoxikací“ a mohou pokračovat hyperkinetickou aktivitou (abnormálně zvýšená motorická funkce nebo aktivita), svalovými záškuby, křečemi a deliriem. „Jeden muscimolový bonbón obsahuje v závislosti na výrobci 5 až 25 miligramů muscimolu. V odborné literatuře se uvádí, že 53 miligramů látky bylo schopno vyvolat zjevné psychoaktivní účinky (halucinace) a 93 miligramů příznaky silné opilosti včetně zvracení. Určité projevy intoxikace však bylo možné pozorovat i po jednorázovém požití 7,5 až 10 miligramů látky. Jiný zdroj uvádí zjevné psychedelické účinky po požití 6 miligramů,“ informoval Pouzar.

Dodal, že zdroje popisovaly účinky pouze na dospělé. U dětí lze v závislosti na věku a hmotnosti očekávat dané účinky po aplikaci mnohem menšího množství látky.

Inspektoři na kontrole

Muchomůrkové bonbony jsou i v hledáčku Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). „Předmětný výrobek inspektoři SZPI již odebrali v rámci kontrolního nákupu. V současnosti u něj probíhá širokospektrální analýza na přítomnost deklarované látky muscimol a dalších látek typu psilocybin či HHC. V případě zjištění nadlimitní přítomnosti hodnocených látek, nebo v případě vyhodnocení potraviny jako škodlivé Státním zdravotním ústavem, nařídíme stažení potraviny z tržní sítě a zahájíme správní řízení o uložení pokuty,“ informoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Podle něj se prodejce nemůže krýt ani oznámením, které je přílohou informace o produktu a kde se píše, že je výrobek určen k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým. „Není určeno k přímé konzumaci nebo kouření. Zákaz prodeje mladším 18-ti let. Uchovávejte mimo dosah dětí,“ informuje web prodejce.

Taková klička je podle úřadů chabá. „Označení produktu, který je zjevně potravinou určenou k lidské konzumaci, za nepotravinářský produkt, například sběratelský předmět, produkt pro zahradnické účely a podobně, není pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci důvodem, aby u těchto výrobků neprováděla kontroly a neprověřovala jejich soulad s požadavky potravinového práva. Toto stanovisko SZPI podpořily i judikáty tuzemských soudů,“ uvedl Kopřiva.

Výrobce cukrovinky s muchomůrkou, kde tři bonbony stojí 250 korun, produkt brání a tvrdí, že nejde o pamlsek určený ke konzumaci. Nicméně dodává, že zájem o novinku na trhu je velký. „Mrzí mě, že děti zlobí, ale tak to bohužel je a asi vždycky bude. Co se dá dělat. Přijde mi trochu zvláštní, že píšete nám. Když děti vypijou Alpu, taky píšete do drogerie? Ale jde o novinku, tak se to asi z novinářského pohledu dá pochopit,“ napsal na dotazy Deníku zástupce společnosti Canna Roomz Zdenek Havrda.

Podle něj se však nejedná o bonbóny, ale želatinu k dalšímu technickému, či zemědělskému využití. „Zájem je celkem veliký. Ačkoliv to u podobného produktu paradoxně dle zákona není nutné, tak i přesto stejně jako u všeho, co prodáváme v kamenných prodejnách, věk kontrolujeme. Na internetu jde objednávat pouze na výdejní místa, kde ověřují věk,“ doplnil Havrda.

Co se týče samotné výroby, tak podle Havrdy tvorba želatiny, nejen s muscimolem, ale i s kanabinoidy, probíhá v certifikovaném potravinářském provozu, kde má firma garantovanou přesnost na desetiny miligramu. Ke slovům mykoložky o nesnadné kontroly obsahu musimolu doplnil, že tato látka se opravdu z houby špatně zjišťuje. „Ale při extrakci látky a jejímu následnému míchání s želatinou na našich strojích jsou obsah a množství jasně dané,“ dodal zástupce výrobce.