Nadpraporčík Vladimír Bárta sedí v zadním prostoru modré dodávky zaparkované v centru Liberce a sleduje dva monitory umístěné před sebou. Na jednom se objevuje známý Hubáčkův horský hotel a vysílač, na druhém za okamžik také, je ale zbarvený jinak, než ho známe. Světlé barvy na obrazovce označují teplá místa, tmavé pak chladná. Bárta totiž sedí v nejnovějším přírůstku vozového parku liberecké policie.

Řeč je o vozidle VW Crafter, které je vybavené termovizí a kamerou s vysokým rozlišením. „Vzdálenost na Ještěd je skoro sedm kilometrů,“ připomněl Bárta. I tak tam kamera umístěná na střeše auta dohlédne.

Vozidlo policisté pořídili především kvůli ochraně státní hranice a odhalování nelegálních migrantů. „Při uzavření hranic termovize ukáže, zda se v prostoru nepohybuje nepovolaná osoba či třeba balíček o určité teplotě,“ nastínil vedoucí odboru cizinecké policie Petr Jakubec. Třeba člověka v lesním porostu technika rozezná od zvířete až na vzdálenost dva až tři kilometry.



Policisté ale podle něj novou techniku využijí i za běžného stavu. „Hranice jsou sice otevřené, ne vše se ale může přes hranice pohybovat, zejména přes takzvanou zelenou hranici, která není určená k přechodu,“ vysvětlil Jakubec.

Kromě ochrany hranic nový vůz policisté plánují využít i při jiných příležitostech. „Využití termovize se nabízí při pátráních nebo při monitorování prostoru na akcích, jako je Benátská! či různá sportovní utkání. Termokamera nám také v řadě zaparkovaných aut pomůže odhalit, které auto bylo před chvílí v provozu,“ vyjmenoval výhody Jakubec, podle kterého policisté termovizi už vlastnili, šlo ale o zastaralou techniku první generace.

„Nejsme jediný kraj, který obdržel nové vozidlo. Nakoupilo se jich celkem pět, také pro Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Jihomoravský kraj,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Pořizovací cena všech vozidel dohromady činila zhruba 35 milionů korun, jedno tak vyšlo na přibližně sedm milionů.

SLOUŽÍ I SCHENGENBUS

Policisté už několik let vlastní také takzvaný Schengenbus. Ten slouží k ověřování dokladů, a to nejen dokladů totožnosti. „Velmi se osvědčil, zejména při odhalování padělaných dokladů. Nemusíme chodit nikam do kanceláře, vše můžeme provádět přímo na ulici,“ pochválil přednosti moderní techniky vedoucí odboru Jakubec.



Policisté Schengenbus využili například při loňské teknoparty, na kterou se do Liberce sjely tisíce návštěvníků, včetně cizinců.