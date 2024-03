Senát schválil nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá prodejcům zbraní povinnost hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje z deseti na pět let lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní. Pro normu hlasovalo 66 ze 75 přítomných senátorů. Zákon, který na rozdíl od původní vládní předlohy zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek, ještě posoudí prezident.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) senátorům řekl, že nový zákon kvůli digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními a zdravotními evidencemi nabyde účinnosti až od roku 2026. Kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zabil 14 lidí a 25 lidí zranil a následně zastřelil i sebe, mají být ale některé pasáže ještě letos zahrnuty dílčí novelou do stávajícího zákona.

Z dobrovolného povinným se má podle ministra stát hlášení o podezřelém chování držitelů nebo nabyvatelů zbraní. Kromě prodejců by se mělo vztahovat i na majitele střelnic, uvedl Rakušan. Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Podle ministra toto oprávnění nebude možné používat svévolně, ale bude muset být odůvodněné a bude možné jej přezkoumat soudně. Podnět k zajištění zbraně by mohli dát i starostové nebo ředitelé škol.

Nový zákon kromě zkrácení lhůty pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní zahrnuje možnost policie případně nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který zjistí, že jeho pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Psychologické vyšetření i elektronické průkazy

Dílčí novela by mohla zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění, případně o tom bude moci rozhodnout vláda na základě zmocnění podle nového zákona. Platný zákon psychologický posudek nevyžaduje, nutné je jen doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tuto způsobilost osvědčuje, si pouze může vyžádat také posudek psychologa. Senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 po několikahodinové debatě neprosadila zavedení povinných psychotestů pro nové držitele zbrojních průkazů.

Nový zákon počítá s tím, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Norma počítá s různými možnostmi, jak oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt.

Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění. Ponechány budou dva druhy zbrojního oprávnění místo současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti. Nový zákon má do budoucna povolit pouze držitelům zbrojního průkazu pořízení zbraně typu flobert. Zachování specializovaného režimu pro takzvané flobertky by podle ministerstva vnitra nebylo v souladu s evropskou zbraňovou směrnicí.