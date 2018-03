Novým náčelníkem Generálního štábu se stane Opata, nahradí Bečváře

Generální štáb české armády povede Aleš Opata, dosavadní zástupce náčelníka. Oznámila to dnes Karla Šlechtová (ANO). Opata dosud zastával funkci zástupce náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit 1. května.

Návrh na odvolání nynějšího náčelníka Josefa Bečváře předloží Šlechtová na vládě příští čtvrtek. Prvním úkolem nového náčelníka generálního štábu bude reorganizace velení české armády, dodala ministryně. Ministryně navrhne, aby Bečvář skončil ve funkci k 30. dubnu. Bečvář situaci dnes nechtěl komentovat. Měl by se setkat ještě s prezidentem Milošem Zemanem. Kdy by se schůzka měla konat, generální štáb neupřesnil. Ke svému nástupu do funkce se nevyjádřil ani Opata. Podle zástupců štábu je tento týden na dlouhodobě plánované rehabilitaci. ČTĚTE TAKÉ: Do čela komise pro GIBS chtějí Zahradníková, Ferjenčík a Ondráček Šlechtová chce s novým náčelníkem řešit také vyzbrojení armády. "Budu se s ním bavit o velkých akvizicích, které armáda bude potřebovat," uvedla. Ministryně očekává, že Opata zajistí, aby armáda měla jednotné požadavky ohledně vybavení. "Jde o to, aby se generální štáb choval jako tým, abych tam neměla rozpolcené generály, kteří se mezi sebou dohadují," řekla. "Je pro mě nepřijatelné, aby mi jeden generál říkal něco a za týden další generál úplně něco jiného," dodala. Souhlasili Baniš i Zeman Návrh na jmenování Opaty Šlechtová předem projednala s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) i prezidentem Milošem Zemanem. Prezidentovi záměr sdělila na schůzce ve středu, Zeman byl s výběrem spokojen, uvedla. Výběr nástupce Bečváře konzultovala i s odbornou veřejností a vojskem. Opata má podle ní u vojáků velký respekt, což pro ni bylo při rozhodování důležité. Jako argument pro volbu Opaty uvedla Šlechtová také jeho velitelské angažmá na zahraničních misích v Kosovu nebo v Afghánistánu. Příští týden ve čtvrtek Šlechtová předloží kabinetu v demisi návrh, který bude obsahovat požadavek na odvolání Bečváře a jmenování jeho nástupce Opaty. Po projednání vládou ministryně návrh představí výboru pro obranu Sněmovny. "Je mi ukládáno ho projednat, není povinností, aby byl schválen," dodala Šlechtová. Dnes se chce ve Sněmovně sejít s předsedkyní výboru Janou Černochovou (ODS), aby domluvily termín projednání. ČTĚTE TAKÉ: Insolvenční novela? Pelikán věří v její prosazení, pomáhá mu Tejc Černochová návrh na změnu v čele generálního štábu uvítala. "Generál Opata je velmi schopný voják, který prošel řadou nasazení, má zkušenosti s velením i štábní prací a má respekt armády," uvedla pro média. Šéfka výboru pro obranu očekává, že Opata se bude soustředit na modernizaci armády a nákupy nového vybavení. Je spokojená s tím, že Šlechtová volbu předem konzultovala. "Jsem ráda, že nominace generála Opaty má širokou podporu nejen politickou, ale i odbornou," uvedla. Bečvářovi vypršelo funkční období loni v létě. Předchůdce Šlechtové Martin Stropnický (ANO) mu jeho závazek prodloužil. Šlechtová uvedla, že novou žádost o prodloužení Bečvářova působení odmítla i kvůli tomu, že Bečvář dosáhl důchodového věku. "Prodlužování závazku napodruhé není dobré ani jako signál pro vojáky," řekla Šlechtová. Ministryně novinářům řekla, že po nástupu Opaty očekává i omlazení velitelské struktury armády. "Chci vytáhnout mladší generaci do řízení a velení Armády České republiky," uvedla. "Chceme obměnit celé vedení a řízení, bude to opravdu enormní krok," doplnila. Změny podle ní jdou v ruku v ruce s reorganizací armády podle standardů NATO, která by měla být hotová v roce 2019. ČTĚTE TAKÉ: Babiš proti Murinovi, Čubova rezignace a záruky pro ČSSD: Vteřiny dne

Autor: ČTK