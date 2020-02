Vystrčil získal v tajné volbě 52 hlasů, Růžička 21 hlasů. Volby se zúčastnilo 76 senátorů, tři z nich nedali hlas žádnému kandidátovi. Zbývající čtyři členové horní komory v současném složení se z jednání omluvili.

"Je to pro mne situace, do které jsem si myslel, že se nikdy nedostanu. Ale člověk je tady od toho, aby ty věci, které přicházejí, přijímal a snažil se obstát," uvedl po zvolení Vystrčil. "Jsem jeden z jednaosmdesáti, a kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi to prosím připomeňte," řekl senátorům. Růžička Vystrčilovi poté pogratuloval. Vystrčil podle něj nepochybně bude důstojným a zodpovědným reprezentantem Senátu.

Vystrčilovi se již od začátku připisovaly větší šance. Má totiž podporu nejen svého klubu, který je momentálně s 18 senátory druhý nejsilnější, ale také lidovců a ANO. Za Růžičkou stojí klub Starostů s 19 členy. „Pociťovali jsme právo nejsilnějšího klubu nominovat svého kandidáta,“ vysvětlil již dříve předseda klubu STAN Petr Holeček.

Zástupci středopravicového spektra

Z politického hlediska však nejde o žádný dramatický zvrat. Růžička i Vystrčil jsou zástupci středopravicového spektra a mají za sebou stejnou profesní minulost. Zatímco Vystrčil byl zástupcem ředitele gymnázia, Růžička ho dlouhá léta vedl. Druhý jmenovaný je ale daleko víc spjatý se vzdělávací politikou, jíž se aktivně věnuje i v horní komoře. Vystrčil je vnímán hlavně jako místopředseda ODS, kde se zabývá otázkami životního prostředí. Jako bývalý hejtman má blízko i ke komunální a regionální politice.

Kuberův nástupce v čele Senátu bude vést horní komoru do podzimních senátních voleb, v nichž se třetina členů horní komory obmění. Na základě upraveného povolebního rozložení sil v Senátu si pak jeho členové před koncem roku vyberou nové vedení.

Devětapadesátiletý Vystrčil je senátorem za Jihlavsko od roku 2010. Bývalý starosta Telče byl před nástupem do horní komory hejtmanem Kraje Vysočina. Místopředsedou ODS je od roku 2014, o dva roky později stanul v čele senátorů ODS. V horní komoře působil ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Rodák z Dačic vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, poté působil jako učitel a zástupce ředitele gymnázia v Telči. Od roku 2009 vyučuje na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.