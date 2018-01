Zelení si zvolili nového předsedu. Stranu povede Petr Štěpánek

Novým předsedou strany Zelených se včera stal starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Na sjezdu strany v České Třebové získal většinu už v prvním kole. Jeho protikandidáty byli radní Prahy 7 František Vosecký a horolezec a učitel Jan Šlechta. Štěpánek je členem strany od roku 2003.

Předseda Strany zelených Petr Štěpánek.Foto: ČTK/Luděk Peřina

"Dnešní volbu vnímám jako návrat do politického středu. V dolní komoře je devět stran, ani jedna se životnímu prostředí nevěnujeme. To je téma, které nám nikdo nemůže vzít," uvedl Štěpánek.

Zelení se opírají o tři pilíře (enviromentální, sociální, svoboda a demokracie). V kandidátském projevu Štěpánek uvedl, že strana má jít za lidmi a má zjistit, co je pálí. "Piráti nebo ODS dokázali uchopit, co trápí voliče, díky tomu uspěli. Pokud budeme mít stejnou disciplínu, tak se za tři a půl roku přes pět procent přehoupneme," uvedl Štěpánek.

Podle něj by Zelení měli mít stínovou vládu i stínové mluvčí, kteří by komentovali témata schválená vládou. Předsedu strany by také nominovaly krajské konference. "Máme připravené návrhy změn stanov, věci jako dnešní sjezd by trvaly polovinu času. Především potřebujeme představit naše stínové mluvčí, kteří rozumí věcem, jako je udržitelná energetika, jako je ochrana klimatu, dostupné bydlení," řekl Štěpánek.

Po posledních volbách má strana dluh sedm až devět milionů. "Máme jej krytý příjmy za krajské zastupitele a senátory. Už moji předchůdci redukovali velikost hlavní kanceláře, do dalších voleb můžeme s klidem vstoupit," uvedl Štěpánek.