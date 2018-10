Novým senátorem za Sokolovsko bude Miroslav Balatka

Miroslav Balatka (STAN) porazil Renatu Oulehlovou (Ano) i ve druhém kole senátních voleb v obvodě Sokolov.

Miroslav Balatka volí při 2.kole senátních volebFoto: Roman Cichocki

Druhé kolo senátních voleb provázel nezájem voličů. Účast 13,3 % byla jedna z nejnižších v republice. Dohromady přišlo odevzdat svůj hlas 11605 voličů. Z toho jich 6 902 dalo hlas právě Balatkovi, což stačilo na vítězství.

"Vítězství mě moc překvapilo a velmi mě zavazuje. Tajně jsem doufal a nakonec to vyšlo, děkuji všem. Volební účast nebyla žádná sláva, ale ve druhém kole senátních voleb je to u nás standard. Vyplývá to ze systému, který je složitý a nepřehledný," okomentoval výsledek voleb Balatka. Ihned po volbách následovala oslava s přáteli, rodinou, podporovateli i neznámými lidmi, kteří přišli gratulovat.

"Poté vyřídím všechny zprávy, hovory, příspěvky na sociálních sítích a začnu se seznamovat s prací senátora. Také musím dodělat práce, na kterých pracuji jako geodet. Tomu bych se chtěl 2-3 dny v měsíci věnovat i nadále, chci si prostě udržet kontakt s realitou. Uvidíme zda to půjde," dodal Balatka. Zároveň si pochvaloval slušnou kampaň, na čemž se shodli oba kandidáti.

Poražená Renata Oulehlová poděkovala svým voličům za podporu. "Vážím si podpory voličů a děkuji jim. Poděkovat bych chtěla i mé rodině za to, jak při mě stála. Panu Balatkovi gratuluji a děkuji mu za to, že náš souboj byl korektní," řekla Oulehlová. Nízkou volební účast okomentovala krátce a výstižně. "Je to smutné."

O víkendu se spolu s ostatními vrátí ke komunálním volbám a budou dojednávat složení koalice ve městě. "V pondělí se chystáme podepsat koaliční smlouvu a poté seznámíme veřejnost s výsledkem našeho jednání. Prozradíme také, jaké kdo bude zastávat funkce ve vedení města," dodala.

Balatka nahradí v Senátu sociálního demokrata Zdeňka Berku, který již nekandidoval.