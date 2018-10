Novým senátorem je Ladislav Faktor, porazil Jiřího Šestáka

Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná zdravotní sestra. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: vzdělání odpovídající pozici všeobecná zdravotní sestra, ztotožnění s posláním Naděje, vstřícný a pozitivní vztah k lidem s mentálním postižením, trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost; řidičské oprávnění skupiny B je výhodou., Náplň práce: provádí zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem, zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí., Výhody: 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, roční odměny, nabízíme úvazek plný, zkrácený, nebo dle dohody., Kee mzdě 27 000,- náleží příplatky za SO + NE a svátky., - CV, elektronicky uložit jako: příjmení žadatele CV, do předmětu emailu uvést: všeobecná zdravotní sestra. Pracoviště: Naděje - otokovice, Wolkerova, č.p. 1274, 765 02 Otrokovice 2. Informace: Marie Parobková, .

Vývojáři softwaru IOS Developer/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 60000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce: Ostrava - centrum, Kontaktujte nás na e-mailu: jobs@xevos.cz, , Náplň práce:, - Vývoj nativních aplikací pro telefony a tablety, - Programování ve Swift, - Návrh celých řešení ve spolupráci týmem, - Práce s App Store, - Výhodou mohou být zkušenosti s Apple Watch, , Požadujeme:, - Zkušenosti v oblasti IT a programování, - Zkušenosti s publikováním aplikací do App Store, - Schopnost samostatné práce, - Zápal pro věc, přirozenou motivaci dosáhnout úspěchů, - Dobré komunikační a organizační schopnosti, - Znalost AJ, - Přijené vytupování, spolehlivost a loajálnost, , Nabízíme:, - motivující finanční ohodnocení, - příjemné pracovní prostředí, - flexibilní pracovní dobu, - sickdays, dle domluvy možnost homeoffice, - řadu akcí, školení a certifikací pro osobní i profesní růst, - přístup k posledním technologickým novinkám a produktům, - neuvěřitelně pohodový a přátelský kolektiv, - možnost postupného přebírání kompetencí a přístup k obchodním číslům, - multisport karta, - firemní výuka angličtiny, , XEVOS poskytuje komplexní řešení v IT - od systémové integrace, servisu a podpory, přes serverová, síťová a tisková řešení, až po dodávky hardwarového vybavení a vývoj inovativních aplikací. Našimi zákazníky jsou malé společnosti i nadnárodní korporace s rozsáhlou sítí poboček a zastoupení, kterým zajišťujeme mimo jiné profesionální podporu jejich business-critical systémů a aplikací ve všech koutech Česka i v zahraničí.. Pracoviště: Xevos solutions s.r.o., Sokolská třída, č.p. 1263, 702 00 Ostrava 2. Informace: Lukáš Kučera, .