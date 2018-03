Nucené vybíjení prasat skončilo. Nebezpečnou nemoc mělo 219 divočáků

Úderem půlnoci dnes skončila lhůta, do níž měli z rozhodnutí veterinářů domácí chovatelé na Zlínsku v oblasti zamořené africkým morem prasat porazit všechna prasata ze svých chovů. Nařízené porážky se týkaly 103 zvířat v 54 chovech.

Kdyby se majitelé zvířat mimořádným veterinárním opatřením nepřizpůsobili, hrozila by jim pokuta až 100 tisíc korun, v případě právnických osob a podnikatelů dokonce dva miliony korun.

Billboardy u silnic

Nebezpečná nákaza se v Česku nečekaně objevila loni v červnu. Dosud byl virus afrického moru prasat potvrzen u 219 uhynulých či odlovených divočáků na Zlínsku. Převážná většina zvířat byla nalezena v oblasti ohraničené ohradníky, mimo ni zemřelo deset nakažených prasat. V zamořené zóně bylo uloveno nebo odchyceno do pasti 648 prasat, vyšetření potvrdilo africký mor u 17 z nich.

Větší nebezpečí rozšíření nákazy mimo oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky než samotní divočáci ovšem představují lidé. Veterináři proto v uplynulém týdnu začali podél hlavních silničních tahů rozmisťovat stovky plakátů. V šesti jazycích v nich informují o riziku, které pro šíření afrického moru mohou představovat řidiči, zejména při dálkových jízdách.

„Rozhodli jsme se informovat o možnosti přenosu nákazy tepelně nezpracovanými masnými výrobky,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Chtěl by prostřednictvím plakátů přesvědčit řidiče, aby nevyhazovali odpadky u silnic. Nákaza se může třeba kvůli jejich svačinám přenést do vzdálených oblastí Česka nebo dokonce do zahraničí.

Právě takto se podle názoru veterinářů dostala na Zlínsko, když se jí podařilo překonat přinejmenším 400 kilometrů z nejbližšího zasaženého místa na východě Polska. „Je nemyslitelné, že by takovou vzdálenost překonala divoká prasata přirozenou migrací, a provedená vyšetření divokých prasat v sousedních zemích tento přenos vylučují,“ konstatoval Semerád.

Až osm tisíc korun

Podle myslivců veterináři zatím zvolili správnou cestu, jak šíření nákazy bránit. „Stěžejní bylo omezení lovu a poskytnutí klidu divočákům,“ řekl Deníku odborník Českomoravské myslivecké jednoty Miloš Ježek, který rovněž působí na České zemědělské univerzitě v Praze. Nakažení divočáci, kteří měli dostatek potravy, tak v prvním období po objevení choroby neměli důvod zasaženou oblast opouštět.

Účinnost opatření přesto podle Ježka půjde zhodnotit, až se oteplí. Myslivec si pochvaluje také masivní odstřel divočáků v posledních dvou měsících loňského roku. Střelce tehdy motivovalo vyplácení zástřelného ve výši 1000 korun až 8000 korun za větší prasata ve vysoce zamořené oblasti. Nyní se výkupní cena pohybuje mezi 10 a 15 korunami za kilogram uloveného divočáka. „Takže pro myslivce už není výhodné je lovit v nějakém velkém množství,“ dodal Ježek.