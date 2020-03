Ráda vaříte a pečete? Umíte malovat, plést nebo háčkovat? Rozhodla jste se začít žít zdravě a více se hýbat? Baví vás věci mezi nebem a zemí? Nebo ráda píšete povídky či krimi romány?

Ať je zdrojem vaší radosti jakákoliv činnost, rozviňte ji v něco víc a zažijte příjemný příval energie. Prostřednictvím blogu si vytvoříte konkrétní místo, kde se budete dobře cítit a současně můžete vše sdílet s ostatními a inspirovat je. Je jedno, jestli váš blog budou sledovat desetitisíce lidí, nebo jen vaši kamarádi. Důležité je věnovat se tomu, co vás baví a naplňuje.

Jak na to?

Existuje velmi jednoduchá služba pro tvorbu internetových stránek, kterou zvládne i úplný laik.

Jedná se o www.eStránky.cz, které jsme za vás omrkli a jejich jednoduchost sami vyzkoušeli.

Založení blogu zvládnete do pěti minut. Služba je zcela zdarma, bez jakéhokoliv časového omezení. Stačí se jen zaregistrovat a poté vás intuitivní průvodce navede k výběru vhodné šablony, úvodního textu a obrázku. Vložit si můžete vlastní texty i fotografie. Základní program, který je pro blog zcela dostačující, je ZDARMA, a to bez jakýchkoliv poplatků a časového omezení. Jedinou podmínkou je, že se jednou za půl roku musíte přihlásit do administrace stránek, aby nedošlo ke zrušení pro neaktivitu.

Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, na eStránkách je k dispozici nejen nápověda, ale i technická podpora.

Tak vzhůru do toho!

Věnujte se tomu, co máte ráda! Výsledkem bude nejen příval nové energie, ale třeba pozitivně ovlivníte i ostatní. Ti, kteří mají stejné zájmy, určitě ocení vaše zkušenosti nebo se pobaví vašimi zážitky.