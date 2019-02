„Odpověď od NÚKIB jsme obdrželi. V současné době ji důkladně analyzujeme a připravujeme další kroky,“ potvrdila pro iRozhlas mluvčí české pobočky Huawei Magda Teresa Partyka. Co v dopisu přesně stojí, však odmítla komentovat.

Kyberúřad své stanovisko nezměnil. „Technologie čínské Huawei považuje nadále za bezpečnostní riziko,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí NÚKIB Radek Holý.

NÚKIB reagoval na dopis firmy Huawei, která po úřadu požadovala změnu či zrušení varování s tím, že v opačném případě hrozí soudní žaloba proti nezákonnému zásahu. Podle Deníku N v dopise rovněž napsala, že nemá povinnost do svých produktů instalovat „zadní vrátka“, která by mohla sloužit ke zneužití zařízení třetí stranou, ani špionážní software. Na odpověď dala české straně čas právě do čtvrtka 14. února.

Postoj českých ministerstev k varování úřadu je různý. Rezort vnitra například čínské firmě přidělil zakázku na dodávku síťových přepínačů. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha naopak podle serveru Novinky.cz uvedlo, že doposud žádné prvky od firmy Huawei nevyužívá a zřejmě je nebude používat ani v budoucnu.

Analýza rizik

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zase řekl, že jeho úřad bude chtít analýzu rizik ještě konzultovat s NÚKIB. „Obecně platí, že vycházíme z varování, které NÚKIB vydal. Na druhou stranu nechceme a nebudeme někoho automaticky vylučovat z výběrového řízení, pokud to nebude odůvodněno právě výsledkem analýzy,“ uvedl pro iRozhlas.

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Firma se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupila proti němu také čínská ambasáda. Firma rovněž hrozí státu arbitráží.

Varování kybernetického úřadu opakovaně kritizoval prezident Miloš Zeman a varoval před odvetou Číny vůči českým firmám. Podle Babiše by se kybernetická bezpečnost měla řešit na celoevropské úrovni. Bezpečnostní výhrady vůči Huawei zaznívají také v některých dalších evropských zemích i ve Spojených státech.