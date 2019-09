Autor komentáře deníku E15 oceňuje reakci většiny politiků, kteří zdůrazňovali potřebu respektovat rozhodnutí státního zástupce. "Špatnou reakcí by bylo vylít si vztek z této ztráty na státních zástupcích či celé justici," upozorňuje autor.

Povzbudivé bylo podle komentátora také sdělení několika opozičních lídrů, že Babiše je bez ohledu na kauzu Čapí hnízdo potřeba porazit ve svobodných volbách. Lídři strany by proto měli napřít své síly do tvorby a prezentace politického programu. "Například to, že alespoň torzo stínové vlády mají dnes jen komunisté, je velmi smutné," dodává autor komentáře v deníku E15.

Komentář Mladé fronty Dnes (MfD) hodnotí rozhodnutí žalobce jako Babišovo velké vítězství. Způsob, jakým firma současného premiéra získala dotaci na Čapí hnízdo, je sice podle autora komentáře z etického hlediska za hranou poctivosti, vyšetřování se ale zabývalo trestněprávní rovinou případu. "V policejním vyšetřování pak vůbec nešlo o to, zda Babiš byl a je český Gándhí. Hledaly se jen důkazy toho, zda při svém putování drsným světem byznysu prokazatelně a záměrně neporušil zákony. A dozorující návladní teď jednoduše dospěl k názoru, že nikoliv," uvádí autor.

Komentář zároveň kritizuje politiky zpochybňující verdikt žalobce. Podle autora jde z jejich strany o chladný politický boj, v němž se klackem stala justice. "Největším nebezpečím pro nezávislou justici dnes není nějaká kamarádka Miloše Zemana. Je jím masivní zneužívání trestního práva v politickém boji a nedůvěra ve spravedlnost s tím nutně spojená," uvádí komentář MfD.

Polarizace české společnosti

Komentář Lidový novin (LN) poukazuje v souvislosti s rozhodnutím žalobce na rozdělenost české společnosti. Ačkoliv státní zástupce nezveřejnil, jak rozhodl, řada lidí má podle autora komentáře jasno. Zatímco Babišovi odpůrci tvrdí, že jde o výsledek politického tlaku a znásilnění justice, jeho příznivci zas, že premiér byl očištěn.

"Připomíná to Spojené státy, kterým se Evropané rádi vysmívají pro jejich politickou polarizaci," je přesvědčený autor komentáře Lidový novin. Připomíná v této souvislosti takzvanou Muellerovu zprávu o ovlivňování amerických voleb Ruskem, jejíž závěry stoupenci prezidenta Donalda Trumpa interpretovali jako očištění, zatímco kritici v ní viděli potvrzení viny.

LN a MfD vydává společnost Mafra, která patří do koncernu Agrofert. Jeho majitelem byl premiér Babiš, předloni ale koncern převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Podle komentáře HN má kauza Čapí hnízdo na politickou scénu nulový vliv. Oba voličské tábory prý zastavení kauzy pouze utvrdí v jejich stanoviscích. Vládu současný vývoj také neovlivní, protože Babiš prohlásil, že neodstoupí, ať se stane cokoliv, míní autor. Podle něj se nezmění ani vztah Babiše k prezidentu Zemanovi. "Zeman bude tím, kdo bude po příštích sněmovních volbách jmenovat premiéra. Mocenskou páku na Babiše tak neztrácí. Výsledek? Servilitu premiéra vůči prezidentovi ani konec stíhání v kauze Čapí hnízdo nezruší," dodal komentátor HN.

Komentář Práva upozorňuje, že přípravné řízení je na rozdíl od soudního neveřejné, proto ať bude odůvodnění rozhodnutí sebezevrubnější, nikdy nenahradí hlavní líčení. "Podezření, že věc byla zametena pod koberec, mezi pochybovači nerozptýlí," uvedl autor. Podle něj by bylo dobrou zprávou zjištění, že se Babiš žádného dotačního podvodu nedopustil. Česku by to mimo jiné napravilo pověst v zahraničí a ANO by rozšířilo svůj koaliční potenciál.