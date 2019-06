Zeman také řekl, že premiéru Babišovi radil, aby demonstrace ignoroval. Jediná úspěšná demonstrace od roku 1989 byla podle Zemana právě ta v roce 1989 a všechny ostatní skončily v prázdnu.

Poslední demonstrace, které se podle organizátorů z iniciativy Milion chvilek zúčastnilo na 120 tisíc lidí, se uskutečnila v úterý na Václavském náměstí. Další má být v neděli 23. června v Praze na Letné. "Já jsem v roce 1989 na Letné byl. A to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijet vyřádit, ať to dělá," řekl Zeman.

"Já uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky. Nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese," řekl Zeman na adresu jednoho z organizátorů demonstrací Mikuláše Mináře.

Zemanovi se líbila Babišova slova

Zemanovi se také líbila sobotní Babišova slova, která pronesl v Bratislavě. Babiš tam řekl, že Česká republika není Slovensko a v České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací. Zeman poznamenal, že se s premiérem Babišem pravidelně setkává a jistě na toto téma dojde.

Zeman podle svých slov říkal bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, že neměl rezignovat kvůli demonstracím, které na Slovensku vypukly po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. "Koneckonců se ukázalo, že vražda toho novináře Kuciaka velmi pravděpodobně neměla politickou, ale byznysovou souvislost. No ale když se někdo nechá překvapit a reaguje poněkud hystericky, je to jeho chyba," uvedl Zeman.

Prezident řekl, že plně respektuje právo demonstrantů se vyjádřit, ale pokud si přejí demisi premiéra, je v parlamentní demokracii možná jen dvěma způsoby. Prvním jsou parlamentní volby a druhou vyslovení nedůvěry vládě ve Sněmovně. Poznamenal, že demonstrantů jsou necelá dvě procenta oprávněných voličů, s tím se volby nevyhrávají.

"Já bych ty demonstrace považoval za - do jisté míry - podpůrné shromáždění pro ty české politiky, kteří chtějí odvolat Andreje Babiše," dodal prezident. V té souvislosti zmínil i bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Pokud jde o počty účastníků, tak mu policejní prezident Jan Švejdar prý sdělil, že v krajských městech zahrnovaly protivládní demonstrace jen několik set lidí, pouze v Brně jich možná byly 2000.

Kněžínkova demise

Impulzem pro demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, se stala demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a volba jeho nástupkyně, jíž se stala poradkyně prezidenta Zemana pro justici Marie Benešová.

Kněžínek úmysl odejít z vlády oznámil 18. dubna, pouhý den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Mezi obviněnými je i Babiš, který případ označuje za politickou kauzu. Podle organizátorů protestů chce Babiš dostat justici pod svou kontrolu. Benešová i Babiš popírají, že by hrozilo ovlivnění justice.

Tento týden se demonstrace na Václavském náměstí v Praze zúčastnilo podle organizátorů až 120.000 lidí. Protestovali kromě Benešové také kvůli vyplácení evropských dotací holdingu Agrofert, který dříve vlastnil Babiš. Akcie Agrofertu vložil v roce 2017 do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise má ale Babiš stále vliv na Agrofert a jako premiér také na použité peněz Evropské unie.

Nejvyšší státní zástupce se chce prý zviditelnit

Prezident Zeman zastává názor, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se chce jen zviditelnit a zachránit před svým odvoláním z funkce, když chce zkoumat předběžnou auditní zprávu z Bruselu týkající se údajného střetu zájmů premiéra Babiše. Žalobce Zeman minulý týden řekl, že zjištění v návrhu zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Kritiky se mu za to dostalo i od Babiše.

"O Pavlovi Zemanovi se říká že je to naprosto neviditelný státní zástupce. On už je tam osm let a nezanechal po sobě absolutně žádnou stopu," prohlásil Zeman. "Nu a nyní, protože kvůli jeho nicnedělání začaly opravdu diskuse o jeho odvolání, tak považoval za nutné se zviditelnit. Nu a způsob, kterým to udělal, patrně povede k tomu, že hned tak odvolaný nebude," řekl prezident.

Prezident Zeman dnes v rozhlasovém rozhovoru také prohlásil, že ti, kteří si stěžují v Bruselu, jednají proti českým zájmům. "Dříve jsme si stěžovali v Moskvě. Předtím jsme si stěžovali v Berlíně, teď si stěžujeme v Bruselu. Já nechci používat zrovna termín udavačství. Ale v každém případě platí, že národ, který si svoje vnitřní věci nedokáže vyřídit sám, na své domácí půdě, není zcela svéprávný. A ti, kdo ho chtějí této svéprávnosti zbavit a stěžují si v tom Bruselu, podle mého názoru jednají proti zájmům České republiky," řekl Zeman.