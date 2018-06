O azyl v Česku požádalo víc cizinců než loni. Nejčastěji jde o Ukrajince

Umístění Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) do Prahy již přineslo České republice 2,7 miliardy korun. GSA buduje systém Galileo a další projekty, kromě finančního přínosu otevírá českým vědcům a firmám dveře do kosmického průmyslu. Během dnešní diskuze o fungování Galilea a dalších vesmírných aktivitách EU to řekl místoředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.