O chalupy je zájem. V horách zaplatíte i přes milion korun

Chalupy jdou na dračku. Makléři jich prodávají více než loni.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Chalupářům začíná sezona a v pohybu jsou kromě zahrádkářů i realitní makléři. Právě chalupy jsou totiž stále vyhledávaným artiklem. Nabídky na prodej jsou pestré: od malých chatek bez elektřiny za 250 tisíc korun přes cihlové stavby na periferii města, až po velké chalupy v horách za milion a více.



Zájem je obrovský. „Oproti předešlým letům jsme prodali o 30 % víc chat a chalup. Cenu určuje lokalita, největší poptávka je po klidných místech s výhledem nebo v blízkosti lesů či vody,“ řekl majitel teplické realitní kanceláře RE/MAX Synergy Milan Vršecký.



Jednou z oblíbených lokalit mezi chalupáři je i horská Moldava. Ceny se tam pohybují od milionu výše. Podle místostarostky obce tam lidi láká čistý vzduch, příroda a především klid. „Když se nějaká chalupa objeví v inzerci, tak většinou velmi rychle najde nového majitele. Velký zájem registrujeme u lidí v důchodovém věku. Zjevně už nechtějí pobývat v rušném městě, tak hledají klid v horách,“ zmínila místostarostka Eva Kardová.

Noví majitelé se pak dost často pouštějí do nákladnějších rekonstrukcí svého „druhého“ domova. „Chtějí to mít hezké, takže opravují a budují. Nezřídka se stává, že celý původní objekt strhnou a na jeho základech postaví zcela novou chatu. Získají celoročně obyvatelný dům,“ dodala Kardová.



Doba přeje i lidem, kteří se naopak chtějí své chaty zbavit. Prodej chalupy má však svá psaná i nepsaná pravidla. Ve stručnosti platí tři zásady: nelhat o stavu nemovitosti, objekt pořádně uklidit a pokud člověk nemá čas a sílu se prodeji důsledně věnovat, tak je lepší se obrátit na profesionály. „V žádném případě se nevyplatí cokoli kamuflovat. Doporučuji si nechat udělat technický průkaz nemovitosti,“ připomněl Vršecký.



Kvalitní realitní kancelář většinou nabízí v rámci provize z prodeje také takzvaný Home Staging, což je příprava nemovitosti k prodeji. Jejím cílem je dosáhnout toho, aby se nemovitost jevila co nejatraktivněji a aby se prodala nebo našla nájemníky v co nejkratším čase a za co nejvyšší cenu.



Tato služba ale není všemocná. Jestliže dům potřebuje novou střechu či kotel, tak bude rozhodně potřebovat víc než Home Staging.

Každý osmýČeský statistický úřad zjišťoval počet rekreačních objektů naposledy v roce 2011. Chatu či chalupu tehdy mělo zhruba 12 procent domácností.