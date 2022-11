Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail bohumila.cihakova@denik.cz.

O čem je O domovē?



O domově! O tom, že doma nám má být hezky. Ne každý to umí. Řada lidí hromadí věci, nakupuje neustále a bezhlavě nové, těžko se čehokoliv zbavuje, pořád něco hledá, přehazuje věci zprava doleva. Projektem O domovē Lucie s Pavlínou lidem ukazují, jak lze jednoduše, s malým i velkým rozpočtem, dát nejen domov, ale také sebe do pořádku. Někdo k tomu potřebuje osobní návštěvu zakladatelek, někomu stačí ukázat cestu, někoho stačí inspirovat.



„Skrze sociální sítě najdete spoustu praktických návodů, co a jak v domácnosti zorganizovat, uskladnit, dekorovat a nahradit. Zjednodušujeme domácí logistiku. Vycházíme z vlastní zkušenosti, říkáme, co funguje a co nefunguje. Své služby také nabízíme těm, co jim inspirace nestačí. Pomáháme tam, kde vládne domácí nepohoda. A tu opravdu může občas vyřešit dobře zorganizovaná skříň. Spolupracujeme s řadou odborníků, v zádech máme psychoterapeutku, architekty, pedagogy, floristy, i řemeslníky,“ dodávají Lucie s Pavlínou.



Lucie Kocman

Jako marketingová manažerka strávila několik let na cestách mezi pařížskými fashion weeky, kosmetickými laboratořemi a milánskými Salony Del Mobile. Pracovala pro značky jako Hermes, Nespresso nebo Lancome. Svou vášeň pro módu, design a kosmetiku přetavila v konstantní styling kohokoliv a čehokoliv. Z maximalistky minimalistkou. Dlouho se učila, jak se zbavit nepotřebného a svoji dávnou, život měnící zkušenost s restylingem svého šatníku předává dál. Její návštěvy většinou konči přesouváním nábytku nebo tříděním kabelek ještě při loučeni mezi dveřmi. Dnes ji už na návštěvy nikdo nezve.



Pavlína Štefanová

Pracovala jako finanční manažer, ale korporát opustila a vrhla se po hlavě do vlastního byznysu. Rozjela podnikání v oblasti Home Stagingu. Proměňuje nemovitosti určené k prodeji nebo k pronájmu ve vzdušné a příjemné domovy. Působí na emoce kupujících i díky vášni pro samotné focení interiérů. Má železnou trpělivost a odvahu se vrhat do čehokoliv a přitom stoji nohama velmi pevně na zemi. Přes víkend vymaluje celý dům, zrekonstruuje chalupu a jen tak mimoděk jezdí v obři dodávce.