O Senát se utkali Vilímec a Látka, zvítězil občanský demokrat

Senátní obvod č. 11 zahrnuje Domažlicko a část Klatovska a o senátní křeslo v něm ve druhém kole bojovali Vladislav Vilímec (ODS) s obhájcem senátorského postu Janem Látkou (ČSSD), kterého v 1. kole porazil o šest hlasů. A Vilímec vyhrál i v kole druhém.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Michal Hrabal

Vladislav Vilímec, místostarosta Kdyně a náměstek hejtmana Plzeňského kraje, získal 52,59 procenta hlasů. V dnešním druhém kole porazil dosavadního senátora Jana Látku. Volební účast na Domažlicku byla 17,48 procenta.

"Byl to hodně těsný souboj, lidé to tu asi i více prožívali. Pan Látka byl silný soupeř, protože byl čtyři roky senátorem, předtím poslancem. O to více si vítězství vážím a věřím, že je to odrazem veřejné práce, kterou jsem dělal," řekl ČTK Vilímec.

Látka pak dodal, že byl druhým nejúspěšnějším kandidátem za ČSSD. "Výsledek byl poměrně těsný," řekl.