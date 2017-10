O spojení pravice stojí i ODS a STAN. Jednání přes média nepovedeme, řekl Fiala

O spolupráci mezi středopravicovými stranami se bude vedle TOP 09 pokoušet i ODS. Předseda občanských demokratů Petr Fiala dnes novinářům řekl, že chystá jednání. Zdůraznil, že je nechce vést přes média. Předseda STAN Petr Gazdík řekl, že jeho hnutí už s blízkými stranami jedná.

My se spolu intenzivně bavíme, s ODS, KDU-ČSL i Piráty," uvedl. V případě TOP 09 podle něj hnutí čekalo na výsledek dnešního zasedání vedení strany. Po něm záměr integrace středopravicových stran zopakoval končící předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kalousek dnes oznámil, že nebude na listopadovém sněmu obhajovat funkci předsedy TOP 09. Svým odchodem chce umožnit společný postup demokratických subjektů od středu doprava, jak o něm mluvil už loni na podzim. Nechce být skutečným ani zástupným důvodem pro to, aby taková spolupráce nevznikla.

Fiala novinářům ke Kalouskovým úvahám řekl, že dlouhodobě považuje za potřebné sjednocování pravicových voličů. Doplnil, že svolal na jednání, která se mají odehrát v příštích dnech, reprezentanty od středu doprava.

"Ta myšlenka je dobrá, my jsme pro, dokonce na rozdíl od ostatních kolegů jsme to zkusili prakticky. Zkoušeli jsme předvolební koalici s KDU-ČSL. Snažili jsme se spojovat jako starostové, zda se to povede, to je otázka, ale budeme se o to snažit. Byl by hřích se o to nepokusit," uvedl Gazdík. S lidovci a později i ODS se jeho uskupení sejde ve čtvrtek.