Hlasování o vydání Babiše a Faltýnka Sněmovna odložila na pátek

Poslanecká sněmovna o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání rozhodne v pátek. Jednání odsunula poté, co Babišova vláda včera nezískala důvěru ve Sněmovně. Oba vrcholní lídři hnutí ANO jsou podezřelí ze zneužití evropských dotací na farmu Čapí hnízdo.

Piráti a lidovci tak neuspěli s návrhy, aby se dolní komora zabývala vydáním obou poslanců už dnes.

Na dnešek si Sněmovna naplánovala diskusi o reformě evropského azylového systému. S iniciativou zařadit tento bod přišlo hnutí SPD Tomia Okamury. Podle Okamury návrh reformy vede k omezení suverenity členských států EU.

O tom, v jaký den by sněmovna měla jednat o Babišově a Faltýnkově vydání, se v dolní komoře rozproudila diskuse. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že vzhledem k očekávanému čtvrtečnímu jednání zástupců ANO a SPD o vládě by mohli představitelé Okamurova hnutí čelit podezření, že budou celý den licitovat o tom, aby Sněmovna Babiše a Faltýnka nevydala.

Faltýnek označil takové domněnky za bláboly a nesmysly. Uvedl, že Babiš i on chtějí být vydáni, budou pro to aktivně hlasovat a ve sněmovně není kromě ANO klub, který by byl proti. Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy vnesl Kalousek do příběhu jen detektivní zápletku.

Před debatou o navrhované reformě azylového systému byla schůze sněmovny na hodinu přerušena. Přestávku si vyžádali lidovci. Jednání dolní komory bude pokračovat zhruba od 10:50.