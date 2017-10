O změnách ve vedení KSČM budou rozhodovat představitelé krajů

Povolební jednání grémia KSČM dnes nepřineslo rozhodnutí o změně ve vedení strany. Diskuse o případných změnách v čele KSČM se očekává v pátek, kdy se sejde ústřední výbor, jehož členy jsou i krajští představitelé strany, sdělila dnes novinářům mluvčí KSČM Helena Grofová. Komunisté dnes nevybrali ani nového předsedu poslaneckého klubu.

Předseda komunistů Vojtěch Filip po dnešní ranní schůzce nejužšího vedení KSČM řekl novinářům, že jednání bylo racionální. Nevyloučil úvahy o tom, že by v čele strany skončil. Komunisté letos ve volbách dosáhli nejhoršího výsledku od vzniku strany.

"Jednání proběhlo velmi racionálně, nikdo nechce uvrhnout stranu do chaosu," řekl Filip po setkání grémia. "Uvažuji o čemkoliv. Nejde o to, o čem uvažuji, ale co budu dělat," dodal na dotaz, zda bude dál v čele KSČM.

Členy grémia jsou kromě předsedy strany tři místopředsedové a předseda poslaneckého klubu. Poradní hlas má v grémiu KSČM europoslankyně Kateřina Konečná a předsedkyně revizní a dozorčí komise strany.

Mluvčí Grofová doplnila, že samo grémium nemá pravomoc rozhodovat o změnách ve vedení strany. "Schvalovací mandát má ústřední výbor, ve kterém jsou i předsedové krajských výborů," řekla. Ústřední výbor se poprvé po volbách sejde tento pátek.

Po jednání grémia začalo v sídle KSČM první jednání poslaneckého klubu. Nově zvolení poslanci si mimo jiné vybírali nového předsedu klubu. Z více než dvouhodinové diskuse ale nový šéf komunistických poslanců nevzešel a dočasně jím zůstane Pavel Kováčik.

"Vedením klubu je zatím pověřen Pavel Kováčik, protože padly návrhy, které nebyly projednány ve výkonném výboru," řekl po zasedání klubu Filip. Dalšími navrženými jsou Leo Luzar nebo Zdeněk Ondráček, dodal. Volba bude pokračovat v pátek.

Místa ve Sněmovně získalo 15 komunistů, což je o více než polovinu méně než v předchozích volbách. Na zasedání klubu diskutovali také o tom, v jakých sněmovních výborech by vzhledem ke své odbornosti mohli působit. "Máme jistě velké odborníky na obranu, bezpečnost, na ústavně-právní výbor máme jistě výborné kandidáty," vyjmenoval Filip některé z oblastí, o které by komunisté měli zájem.