Jihlavská poradna už 25 let pomáhá obyvatelům krajského města a okolí. Nejčastěji řeší občansko-právní záležitosti: od sousedských sporů po odstupování od nevýhodných smluv. Její pracovníci se setkávají s velkou naivitou lidí, jeden klient dokonce podepsal pronájem větrné elektrárny a podle smlouvy měl platit statisíce měsíčně. Deník navštívil jihlavské zařízení v rámci seriálu Příběhy z poraden.

Občanskou poradnu Jihlava najdeme už rok v nových prostorách v historickém centru města. Nedaleko se nachází centrální Masarykovo náměstí, jemuž vévodí kontroverzní budova Prioru z počátku 80. let. Jihlavští poradci pravidelně zajíždějí do Telče, Třeště a Brtnice a nabízejí i terénní služby přímo v domácnostech. Značná část dotazů směřuje na občansko-právní záležitosti, často jde o sousedské spory.

„Vysvětluji si to tím, že Vysočina je venkovský region s menšími městy a obcemi, kde lidé hodně bydlí v domcích, obklopeni sousedy,“ říká vedoucí jihlavské poradny Karel Křivánek. „Co příběh, to originál. Ještě jsme snad neřešili dvě totožné věci. Některé jsou až úsměvné, jiné spíše na kapesníček,“ dodává.

On sám tu pracuje už osmnáct let, samotná poradna funguje ještě o sedm let déle. Díky tomu se u lidí těší vysoké důvěře. „Dnes už lidem nedělá potíž svěřit se nám se svými nejniternějšími problémy,“ pochvaluje si vedoucí. Poradnu loni ocenil i hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek za více než třicet tisíc konzultací. Vyzdvihl, že odborné poradenství a profesionální servis může vrátit klienty rychle zpátky na vlastní nohy.

Nevýhodné smlouvy

„Někdy se tu setkáváme s velkou naivitou lidí, smlouvy nečtou, tam, kde jim ukážou prstem, ji podepíšou. Tři vteřiny a mohou vás dostat do situace, z níž se těžko hledá cesta ven,“ upozorňuje Křivánek. Důvěřivost lidí si testuje na svých přednáškách, kdy dává podepisovat prezenční listinu a dole má připsané upozornění, že mu podepsaní dluží deset tisíc korun. „Už bych si vydělal asi deset milionů korun. Za celou dobu na to přišel jen jeden člověk, student gymnázia v Telči.“

Radí, aby si lidi smlouvu pořádně a detailně pročetli, nebáli se zeptat, nenechali se natlačit do rychlého podpisu. To by mělo naopak znamenat pro člověka varování. Tyto dokumenty leckdy sepíše zkušený právník tak, že balancují na hraně zákona. „Když protějšek tvrdí, že již nemá čas a čeká ho další klient, je lepší si vyžádat návrh smlouvy domů, popřípadě ji odmítnout podepsat,“ doporučuje poradce.

Řeší tu i nevýhodné nájemní smlouvy. Majitel v ní například přenáší své povinnosti na nájemníka nebo ve smlouvě požaduje, aby se byt nacházel při odevzdání v lepším stavu než při přebírání. „Do nájemní smlouvy se dá schovat cokoliv, je proto opět důležité pečlivě si ji pročíst. Měli jsme tu i případ pána, jenž naletěl a podepsal pronájem větrné elektrárny. Nevědomky se zavázal, že bude měsíčně platit statisíce korun,“ popisuje Křivánek.

Z nevýhodných smluv se pak snaží klienty vyvázat, lidé odcházejí s konkrétním postupem, jak přesně od smlouvy odstoupit. Pomáhají i s neshodami ohledně dědictví či škod na majetku. Zejména v období covidu nastal velký boom sousedských sporů. „Lidé hodně pobývali doma, nudili se a zabývali se nesmysly: Na zahradu mi padá sousedovo listí. Větve stromů příliš přečuhují. Čí jsou jablka z větve nad mým pozemkem? Kudy přesně vede hranice pozemku?“ líčí poradce.

Poučí člověka o jeho možnostech nebo ho naopak upozorní, že v právu je soused a měl by to respektovat. Radí i ve speciálních situacích. Třeba na koho se obrátit, když přes pozemek vede rozlitý potok či se nachází v ochranném pásmu vedení vysokého napětí. „Řešíme i chuťovky. Například starousedlíka, zvyklého na sousedním pozemku pást prasata. Když parcelu někdo koupil, odmítal uznat vlastnická práva a prasata tu pásl dál,“ vypráví Karel Křivánek.

Někdy je nutné zasvětit do případu i státní správu, aby dotyčného donutila k nápravě. Občas se prý sousedské spory vyostří doslova na nože a je třeba volat policii.

Příběhy z poraden Dluhy, exekuce, insolvence, sociální dávky, bydlení, rozvody, výživné, spory o majetek, pracovní smlouvy. To jsou časté problémy, které trápí Čechy. Mnohdy nerozumí složitým lejstrům a nevědí, kudy vede cesta ven. Pomoci jim mohou občanské poradny. Deník se na jejich fungování a příběhy klientů zaměřuje v novém seriálu Příběhy z poraden.

Lidé strkají hlavu do písku

Konzultace se v občanské poradně odehrávají zdarma, jedna trvá 45 minut. Při první schůzce tu zjišťují veškeré detaily případu. Klienta vybaví dostupnými podklady a radami, jak postupovat dále. „Konkrétní krok již musí učinit on sám. Poskytujeme odborné sociální poradenství, nikoli právní zastupování. Navíc se snažíme instruovat člověka tak, aby si příště v dané situaci dokázal poradit sám,“ vysvětluje Křivánek. Klient se často vrací zkonzultovat vývoj kauzy či reakci protistrany.

Občanskou poradnu dotují ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj Vysočina, město Jihlava a další obce využívající její služby. Lidem šetří peníze za právníky, státní správě její kapacity. Za rok tudy projde více než dva tisíce klientů. „V komplikovaných případech jako třeba náhrada škody na zdraví nicméně odkazujeme na právníky,“ zmiňuje Křivánek.

Nabádá také veřejnost, aby problémy nenechávala přezrát a vyhledala odbornou pomoc včas. „Někdo přijde klidně i s igelitkou plnou nerozlepených úředních obálek. Češi mají ve zvyku strčit hlavu do písku a čekat, jestli to nepřejde. Nepřejde, naopak se vše zhorší. Když přijdou včas, nabízí se celá paleta možností. Odkládáním se postupně zavírají všechny cesty,“ apeluje vedoucí.