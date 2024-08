Dříve naletěli na lichváře, nevýhodné půjčky, nebo na takzvané šmejdy. Dnes se ale klienti Občanské poradny Most často zadlužují vědomě a mají zkreslené představy o insolvenci.

Občanská poradna Most patří do Střediska sociální pomoci v Mostě, které provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Leží v poklidnější části města mezi nemocnicí a vrchem Hněvín. Funguje tu už dvacet let, klienty jí posílají město, kraj, soud či úřad práce.

Na rozdíl od komerčních dluhových poradců pomáhají její zaměstnanci lidem zdarma. Na nedostatek klientů si rozhodně nestěžují.

Ti z osmdesáti procent chodí kvůli dluhům. Může za to i specifická sociální situace ve městě a skladba obyvatel včetně početné romské menšiny. Nezaměstnanost dosahuje osmi procent a patří k nejvyšším v republice. Téměř každý pátý člověk je tu v exekuci, na jednoho občana jich v průměru připadá šest. Situaci podle poradce Zdeňka Pánka dokresluje i to, že velká část exekucí je nevymahatelná.

Dříve tu hodně řešili nevýhodné spotřebitelské smlouvy typu „spotřebič za korunu“, chodili k nim také oběti lichvářů, nebo takzvaných šmejdů, kteří jim vnutili předražené deky či hrnce, takže tu hodně řešili odstoupení od smlouvy.

„To už dneska dost vymizelo. Klienti nejčastěji přicházejí, když mají hodně exekucí a rovnou jdou s tím, že chtějí oddlužení a osobní bankrot,“ popisuje poradkyně Eva Kovářová.

Splácení dluhů v té chvíli už podle ní nemá smysl, dlužné částky jsou příliš velké a úroky dále narůstají.

Exekuce v ORP Most, 2024 Podíl osob v exekuci:

17,6 procenta Počet osob v exekuci:

10 721 Průměrná vymáhaná částka na osobu:

652 277 korun Celkový počet exekucí:

66 756 Průměrný počet exekucí na osobu:

6,2 zdroj: PAQ Research

Zaměstnanci poradny rozeberou s klientem jeho situaci, doptají se ho na, kolik má dluhů a jaké má příjmy a vypočítají s ním splátky pro oddlužení pomocí kalkulátoru na portálu Justice. Dají mu seznam dokumentů potřebných pro podání insolvenčního návrhu.

Když všechny doručí, návrh vypracují a posílají ho elektronicky ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. „Zpravidla provázíme člověka celým procesem oddlužení, aby řádně komunikoval s insolvenčním správcem a fungoval tak, aby došel do svého cíle. Tím je úspěšné oddlužení potvrzené soudem,“ konstatuje poradce Pánek.

Novým trendem je dle poradců sociálně slabá mladá generace, která se nedostane do dluhů omylem, ale úmyslně v domnění, že pravidla obejdou. „Po škole si naberou půjčky rovnou se záměrem, že je splácet nebudou. Pořídí si luxusní byt, drahé dovolené. Pak vyhlásí osobní bankrot a myslí si, že budou splácet jen nízké částky měsíčně,“ popisuje oblíbenou praxi další zdejší poradkyně Monika Pilařová.

Čím víc vydělají, tím víc se strhává

Vysvětluje, že si lidé přečtou, že jim stačí splácet minimální částku 2200 korun. Ta je ovšem jen pro vstup do oddlužení.

Už nedočtou, že jim budou odečítat dvě třetiny ze mzdy. „Když zjistí, že čím víc vydělají, tím víc se jim strhává, často pracují na dohodu za minimální mzdu a ostatní dělají bokem načerno,“ popisuje Pilařová.

Insolvenční správci podle ní dlužníky tlačí, aby si našli lépe placenou práci třeba v továrnách na směnný provoz, a to se jim nechce. „Už si to i říkají mezi sebou, že při insolvenci je nutí pracovat. Tak raději žijí s exekucemi a pracují načerno. Není pro ně motivační, když jim seberou skoro všechno,“ líčí Pilařová.

Příběh klienta občanské poradny Most Klientka se obrátila na mosteckou poradnu s finančními problémy a požádala ji o konzultaci k oddlužení. S manželem již neměli vyživovací povinnosti k dětem. Celkovou výši závazků odhadovali na asi 900 tisíc korun. Většina závazků byla vykonatelná ve fázi exekuce. Oba pobírali starobní důchod – žena necelých 10 tisíc, muž necelých 14 tisíc. Jinak byli nemajetní a bydleli v pronájmu. Využili zkráceného oddlužení na tři roky pro osoby zvlášť zranitelné - pro starobní důchodce a invalidní důchodce ve druhém nebo třetím stupni. Oba manželé si nyní pochvalují svobodnější život - bez dluhů a bez strachu z exekutorů.

Další zpřísnění má přinést novela insolvenčního zákona, jež má platit od září 2024. Ta posiluje opatření proti zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Klade důraz na jeho poctivost a zajišťuje, aby splácel adekvátní částky a nesnižoval své příjmy.

Mostečtí poradci se také shodují, že chudoba a zadlužení tu jsou „dědičné“. „Oddlužujeme tady rodiče, babičku, syna, vnuka. Takový způsob života je pro ně normální, což je spatně,“ říká vedoucí Občanské poradny Most a Litvínov Václava Pillárová.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Vedoucí Občanské poradny Most a Litvínov Václava Pillárová a poradce Zdeněk Pánek

Podle ní by pomohla výuka finanční gramotnosti klidně již od školky. „Vysvětlit už malým dětem, že zadlužování se nevyplácí a že výdaje zkrátka nesmí být větší než příjmy,“ dodává.

Zdůrazňuje, že role školy je prý nezastupitelná. „Doma se děti nic takového nenaučí, rodiče jsou zadlužení od mládí do důchodu,“ podotýká.

Ke snížení zadluženosti by podle poradců pomohly také přísnější podmínky poskytování půjček, větší prověřování majetku a vyšší sankce při nedodržování smlouvy. „Dříve si třeba nevšimli nějaké malé větičky na konci smlouvy, ale dnes to mají vepředu černé na bílém, kolik si půjčují a kolik musí vrátit. Láká je ale vidina rychlých peněz. Za hodinu je mají na účtu a mohou utrácet,“ vysvětluje poradkyně Kovářová.

Někdy poradcům přijde jejich práce trochu beznadějná, mnohé rodiny jsou totiž nepoučitelné. „Ale často se dočkáme vděčnosti, že jsme je zachránili a změnili jim život. A že roky za nimi chodili exekutoři a vyhrožovali a nyní mají konečně klid,“ uzavírá Pilařová.