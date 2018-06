Občanský průkaz s čipem do 24 hodin? Pouze v Praze a za poplatek.

Občanské průkazy s čipem budou moci lidé dostat od začátku letních prázdnin do 24 hodin, bude je to ale stát 1 000 korun. Od osmého července s ním budou moci využívat služeb elektronického portálu veřejné správy a vyřídit si zde například potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo výpis z bodového hodnocení řidiče. Oznámili to dnes premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Lubomír Metnar a vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

"Občanský průkaz nově umožní zaručené prokazování totožnosti při využívání služeb veřejné správy," uvedl Babiš. "Do poloviny roku 2020 budou muset všechny úřady, které poskytují nějaké on-line služby, umožňovat přihlášení občanským průkazem," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Jednodušší cesta k řidičáku. Bez fotky a kdekoliv Portál podle Babiše zatím nabídne 37 služeb, k nim patří i získání informací o vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění a další sociální služby nebo přístup k e-receptu. Vláda tím podle premiéra plní jeden z pilířů svého programu - digitalizaci státní správy, odbourávání byrokracie a usnadnění života občanům a firmám. Do budoucna by mělo být podle Metnara možné prostřednictvím portálu platit poplatky, pokuty i daně. Občanské průkazy i cestovní pasy do 24 hodin bude vydávat v pracovních dnech pouze ministerstvo vnitra na svém pracovišti v Praze v ulici Na Pankráci 72. Občasnký průkaz bude dospělého stát 1 000 korun, pro děti polovinu. V případě cestovního pasu to bude 6 000 a 2 000 korun. Podobně lze oba průkazy získat do pěti pracovních dnů i na úřadech obcí s rozšířenou působností; správní poplatky pro dospělé činí 500 korun, pro děti 300 korun u občanských průkazů, 3 000 a 1 000 korun u pasů. Ve standardních lhůtách do 30 dnů bude vydání pasu stát dospělého 600 korun, dítě 100 korun; za občanský průkaz zaplatí občané mladší 15 let 50 korun, dospělí ho mají zdarma. ČTĚTE TAKÉ: Změny řidičáků: Zmizí z nich údaj o bydlišti, papírová fotka už nebude potřeba Plošné vydávání občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem bude ze zákona spuštěno v neděli prvního července, fakticky tedy o den později. K aktivaci čipu bude třeba podobně jako u platební karty či mobilního telefonu zadat čtyřmístný až desetimístný identifikační osobní kód (obdoba PINu) a také deblokační osobní kód (obdoba PUKu). K využívání občanského průkazu s čipem pro komunikaci s elektronickým portálem z domova si lidé budou muset pořídit čtečku čipových karet, pokud ji už nemají zabudovanou ve svých počítačích. Získají ji ve většině obchodů s elektronikou, její cena začíná zhruba na 190 korunách uvedl Dzurilla. Navíc si budou muset stáhnout aplikaci eObčanky. I lidé, kteří nebudou chtít čip aktivovat, budou muset při převzetí elektronické občanky sdělit čtyřmístný až desetimístný bezpečnostní kód. Má sloužit k bezpečnějšímu ověření totožnosti žadatele při osobním jednání s úřady. ČTĚTE TAKÉ: Řidičák na zkoušku by nebyl špatný nápad, shodují se instruktoři

Autor: ČTK