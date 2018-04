Obce nebudou moci nařídit zákaz pobytu, rozhodl Senát

Obce nezískají znovu právo trestat notorické narušitele pořádku zákazem pobytu, jak chtěla část senátorů. Horní komora dnes jejich návrh po dvouhodinové debatě nechválila. Podle kritiků by toto oprávnění, které platilo tři roky, bylo v rozporu s ústavním pořádkem.

Senátoři v čele se starostou Chrastavy na Liberecku Michaelem Canovem (SLK) chtěli opatření znovu zavést vůči lidem, od nichž jsou pokuty za přestupky nevymahatelné. Obce by mohly podle úprav novely zakázat pobyt až na tři měsíce. Tuto možnost měly do konce předloňského roku, než je o ni připravil zákon o přestupcích. Zákaz pobytu se měl podle novely týkat nemajetných, kteří se přestupků dopouštějí opakovaně a od nichž jsou finanční pokuty nevymahatelné.

Canov uvedl, že pachatelé některých trestných činů mohou být potrestáni zákazem pobytu až na deset let, zatímco za přestupky by byl trest mnohonásobně nižší. Upozorňoval na to, že zákaz pobytu za přestupky by se netýkal mladistvých a nevztahoval by se na obce, kde pachatelé mají trvalý pobyt. Reagoval tak na námitky, podle nichž by zákaz byl zneužitelný a protiústavní.

Na to poukazovali například senátoři Jiří Dienstbier (ČSSD), Václav Láska (Senátor 21) nebo Renata Chmelová (za KDU-ČSL). Podle nich správní úřady nemohou omezovat ústavní právo na svobodu pohybu, může tak činit jen soud. Chmelová chtěla novelu v případě jejího přijetí napadnout u Ústavního soudu. "Návrh nemá smysl a posouvá problém jenom někam jinam," uvedla senátorka.

Obhájci novely naopak zdůrazňovali to, že dříve platné opatření Ústavní soud nezpochybnil. Ostravský senátor Zdeněk Nytra z klubu ODS poukázal na to, že již nyní je možné zakázat výtržníkům přístup na sportovní akce. Podle Patrika Kunčara (KDU-ČSL) by obce mohly zastoupit policii, která prý "spoustu věcí, co by měla řešit, neřeší".

Zrušení zákazu prosadila předloni vláda při úpravách přestupkového práva. Podle kritiků se tento druh trestu příliš nevyužíval, podle zastánců měl totiž odstrašující účinek. Možnost obcí udělit zákaz pobytu zavedl Parlament v roce 2012 na návrh někdejší poslankyně a chomutovské primátorky Ivany Řápkové (ODS). Přestupek, za nějž obec mohla zákaz pobytu uložit, musel být úmyslný. Lidé, kteří by byli takto postiženi, by se ve stejné obci museli dopustit závažného přestupku i dříve, a to v posledním roce. S touto podmínkou počítala i senátorská novela.