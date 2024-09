Zastánci i odpůrci slučování obcí se minulý týden střetli na semináři v Poslanecké sněmovně, který pořádala poslankyně Eliška Olšáková spolu s institutem SYRI a Masarykovou univerzitou. Pro slučování hovořili hlavně ekonomové a poukazovali na finanční úspory a kvalitnější služby. Politologové i někteří starostové varovali před rozbitím něčeho, co funguje a těší se důvěře lidí.

Zatímco v Česku lze napočítat 6258 obcí, v podobně velkých zemích jde o pouhé stovky. Více jak pětina obcí u nás má méně než 200 obyvatel a nebydlí v nich ani dvě procenta obyvatel země. Do 500 obyvatel žije ve více než polovině českých obcí. Takové uspořádání je v Evropě unikát. Politici i odborníci téma probírali minulý týden na semináři ve sněmovně.

Podle odhadů odborníků z Národní ekonomické rady vlády (NERV) by sloučení obcí pod tisíc obyvatel s těmi většími přineslo státu až deset miliard korun ročně. Zákon o obcích z roku 2000 již neumožňuje vznik obce, jež by měla méně než tisíc obyvatel. A novela tohoto zákona z ledna 2024 zavedla společenství obcí. Musí ho tvořit alespoň patnáct členů, kteří se nacházejí ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Malé obce v číslech Obcí pod 5000 obyvatel je 5985. Jde tedy o 96 procent všech obcí a žije zde 40 procent českých občanů.

Obcí do 500 obyvatel je více než 50 procent, zhruba 3400.

Obcí pod 200 obyvatel je 22 procent, tedy zhruba 1370. (Zdroj: ČŠI)

Slučování malých obcí je podle experta z ekonomického institutu CERGE Filipa Pertolda důležité nejen kvůli financím, ale i kvůli zkvalitnění veřejných služeb. „Důsledkem této rozdrobenosti je třeba to, že 10 procent předškolních dětí bydlí v obci bez školky. Její zřízení si nemohou dovolit,“ upozornil.

Problém představuje i zřizování škol malými obcemi. „Kvalitních odborníků na školství znám v Česku asi deset, ale máme tu více jak 2500 zřizovatelů,“ podotkl.

S tímto pohledem souhlasí i hlavní analytik ministerstva pro místní rozvoj Libor Dušek. Tvrdí, že menší obce často nemají tak talentované starosty, aby uměli efektivně žádat o dotace či kvalitně zpracovávat územní plán. „Takové obce pak mají smůlu a nerozvíjejí se,“ dodal.

Společenství obcí jako řešení?

Podle poslankyně a předsedkyně Sdružení místních samospráv Elišky Olšákové ze STAN mohou být řešením právě nově vzniklá společenství obcí. Ty by si mohly vypomáhat či mezi sebou sdílet experty. „Mnozí starostové mi říkají, že by do společenství šli, ale nesplňují minimální počet patnácti členů, nebo neleží ve stejném správním obvodu,“ upozornila.

Také připomněla, že starostové již mnoho let spolupracují například v rámci místních akčních skupin spolu s neziskovkami, soukromníky i běžnými občany. Je tudíž proti nedobrovolnému slučování.

Ekonom Štěpán Mikula z Masarykovy univerzity v Brně a institutu SYRI poukázal, že větší obce mohou využívat úspory z rozsahu a poskytovat efektivnější veřejné služby, nezanedbatelná je i větší profesionalita zdejších státních zaměstnanců. „Nicméně malé obce mohou mít sourodější obyvatele, kteří se více zapojují do komunitního života, zajímají se o místní dění, záleží jim na okolí a chtějí ho zlepšovat. Potvrzuje to i účast v komunálních volbách, která je tím vyšší, čím menší je obec,“ doplnil.

Varoval také, že nařídí-li se sloučení shora, výsledek bývá většinou negativní. „Navíc když se malá obec přidruží k většímu centru, leckdy se stává odstrčenou periferií a nové investice se realizují spíše v centrálním území,“ dodal.

Renáta Mikešová ze Sociologického ústavu Akademie věd se specializuje na lokální politiku. Zkoumala, jak se malé obce dokázaly vyrovnat s velkými krizemi jako covid či válka na Ukrajině. Zjistila, že se potýkaly s nedostatkem informací a podpory od státu, nicméně je to vedlo ke spolupráci se sousedními obcemi. „Ukázalo se, že na krize reagují rychle a pružně. Jejich výhodou je detailní znalost místa i zdejších obyvatel. Hlavní koordinátor bývá starosta. Místní na něj mají telefon a důvěřují mu,“ popsala.

Politolog Masarykovy univerzity Stanislav Balík před rušením malých obcí varoval. Podle něj jde o části státu, kterým lidé věří, mají k nim vztah a jsou pro ně něco ochotní udělat. Když by taková svébytná území zanikla, mělo by to podle něj i vážné důsledky pro demokracii v zemi. „Musí jít o fungující komunitu, ne o náhodně naskládané jednotky,“ uvedl také.

Velké množství českých obcí podle něj nejde porovnávat s o řád nižšími počty v okolních státech. „V mnoha zemích nehrají obecní samosprávy takovou roli, u nás jsou již od 19. století základem demokracie. Tehdy neměli občané žádný vliv na celostátní politiku, ale měli ve svých rukou osud svých samospráv. V nich se učili, že na jejich aktivitě ve veřejném prostoru záleží. Jde o symbol české demokracie,“ vysvětlil.