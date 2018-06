Obecné referendum v Česku? Návrhy SPD, ČSSD a KSČM posoudí ústavně-právní výbor

Sněmovna dala šanci návrhům na zavedení obecného referenda. Po úvodním kole dnes podpořila ústavní předlohy SPD Tomia Okamury, ČSSD i KSČM. Liší se parametry i například okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat. Všechny tři návrhy čelily snahám o zamítnutí, kritici je ale neprosadili. Uzákoněním referenda se nyní budou zabývat ústavně-právní výbor a ústavní komise.

Z debaty poslanců vyplynulo, že základem pro další projednávání by se mohla stát sociálnědemokratická předloha, která vychází z návrhu někdejší vlády. Je nejpřísnější, její parametry by se ale mohly v dalších diskusích zmírnit. Zaznělo ale také, že pokud by Sněmovna konečnou normu schválila, může narazit v Senátu.

Sněmovna návrhy uzákonění referend už dřív rozjednala. Úvodní kolo dokončila vystoupeními posledních přihlášených řečníků a hlasováním až dnes. „Máme jedinečnou historickou příležitost dokázat, že nám jde skutečně o zájem rozšířit podíl našich občanů na demokratické formě způsobu vlády,“ uvedla za hnutí ANO Helena Válková. Konečný návrh podle ní musí mít limity, aby zákon nebyl nástrojem populismu.

Válková se podobně jako předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřina Valachová (ČSSD) a Pirát Mikuláš Ferjenčík vyslovila pro to, aby se základem pro další debaty stala předloha ČSSD. Protože vychází z někdejšího vládního návrhu, je podle Valachové kvalitní. Ferjenčík uvítal její slova, že parametry navrhované normy se mohou zmírnit.

„Je to ještě běh na delší míli,“ podotkla Válková v souvislosti s tím, že předloha musí získat ústavní většinu ve Sněmovně i v Senátu. Valachová připomněla odmítavý postoj senátorů, jenž zazníval na společné schůzi ústavních komisí obou komor. „Senát napříč stranami není v současném složení ochoten podpořit ani ten nejkonzervativnější aktuální návrh sociální demokracie,“ uvedla.

Ve Sněmovně jsou pro zavedení referenda hnutí ANO, Piráti, SPD, ČSSD a KSČM. Dohromady mají 152 hlasů, ústavní většina činí 120 hlasů.

Sněmovní kluby podporující referendum se zatím podle informací z ústavní komise shodují na tom, že pro vyhlášení referenda by měl být potřebný souhlas 300 tisíc až 500 tisíc občanů. Předloha ČSSD předpokládá vyšší počet podpisů, návrhy SPD a KSČM mnohem nižší. SPD a KSČM by na rozdíl od ČSSD nechaly lidi hlasovat například i o zahraničněpolitických otázkách včetně vystoupení z EU a NATO.

Podmínkou pro platnost výsledku referenda by měla být podle dosavadních debat v komisi účast nejméně 30 až 35 procent voličů.