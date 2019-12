Jako první vyhlásila sbírku pro rodiny obětí a zranění ostravská fakultní nemocnice. Zřídila transparentní bankovní účet s číslem 73030761/0710. Dárci na něj mohou posílat peníze do 31. března 2020. Do té doby nemocnice upřesní, jak bude peníze rozdělovat.

Na transparentní účet na pomoc pozůstalým po obětech střelby VŠB-TUO mohou příspěvky posílat studenti a zaměstnanci školy, ale i další lidé. Účet má číslo 291463872/0300. Příspěvky lze také v tomto případě zasílat do 31. března. Poté škola vybranou částku předá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava rodinám obětí, uvedla univerzita.

Bezpečnostní opatření

Univerzita sídlí v těsné blízkosti nemocnice, a musela tak po střelbě přijmout mimořádná bezpečnostní opatření. Škola uzavřela vchody a o střelbě studenty a personál informovala rozhlasem.

Porubská Základní škola Ivana Sekaniny vyhlásila sbírku na pomoc rodině muže, kterého v úterý zastřelil útočník ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). Muž vlastním tělem chránil svou dvanáctiletou dceru. Zavražděný byl jedním ze členů Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny. Sbírka je účinná od minulého týdne, lidé mohou přispívat na účet 1012201912/5500. Podobně jako další sbírky potrvá do konce března příštího roku.

Také Vězeňská služba (VS) ve spolupráci s policejním odborovým svazem pořádá veřejnou sbírku pro rodiny dvou příslušníků bezpečnostního sboru, kteří zahynuli při střelbě v ostravské nemocnici. Přispívat lze do 15. února 2020. Oba muži byli v nemocnici ve svém volnu, podle generálního ředitele Vězeňské služby (VS) Petra Dohnala útok necílil na tento bezpečnostní sbor. Rodiny mají také ze zákona nárok na odškodnění, navíc k nim poputuje výtěžek z charitativní akce pořádané ke Dni vězeňství.

Střelec zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý po 07:00. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Na svědomí má sedm obětí, poslední z nich ve čtvrtek podlehla zranění hlavy. Od útoku byla v kritickém stavu. Další dva zranění muži už byli propuštění z nemocnice do domácí péče.