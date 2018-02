Oběti kriminality se zapojují do trestního řízení aktivněji než dříve

Stát loni prostřednictvím Probační a mediační služby pomáhal řešit situaci téměř osmi tisíc obětí trestných činů, což představuje zhruba o 1500 více lidí než o rok dříve. S ohledem na klesající kriminalitu to podle ředitelky instituce Andrey Matouškové svědčí o tom, že oběti se nyní aktivněji zapojují do trestního řízení. Šéfka instituce to uvedla na dnešní tiskové konferenci.

"Oběti mají možná větší odvahu, více příležitostí a více zájmu mluvit o své situaci a domáhat se práv, která jim náleží," konstatovala Matoušková. "Jsem ráda, že se začínáme blížit vyspělým státům - oběť už není redukována jen na svou původní roli v trestní justici, kde fungovala hlavně jako důkazní prostředek," dodala. Probační a mediační služba je státní instituce, které bezplatnou pomoc obětem trestných činů ukládá zákon. Poškozeným poskytuje odborné rady například ohledně toho, jak se domoci náhrady škody, nebo jim nabízí zprostředkování mimosoudního jednání s pachatelem. Doprovází je k soudům či na úřady a může je zkontaktovat s advokáty, kteří nabízejí poradenství zdarma. Vedle probační služby pečují o poškozené také neziskové organizace. ČTĚTE TAKÉ: Prověřte dotace z EU pro výzkumná centra, žádá Babiš Od srpna 2013, kdy nabyl účinnosti zákon o obětech trestných činů, pomohla probační služba do konce loňského roku celkem 26 467 z nich. Loni jich bylo 7907, z toho v devadesáti procentech případů dospělí, v 5,5 procenta senioři a ve 4,5 procenta děti a mladiství. "Oproti minulým letům došlo k mírnému poklesu podílu obětí v nezletilém věku," konstatovala Matoušková. Mezi oběťmi, které se loni na probační službu obrátily, je i paní Iveta. Pomoc vyhledala po zavraždění svého bratra. Podrobnosti o vraždě se dověděla nikoliv od policie, ale ze článku na zpravodajském serveru. "Byla jsem v šoku, zhoršil se mi psychický stav, nemohla jsem spát," popsala ve čtvrtek novinářům. Poradci z probační služby uvádějí, že pro oběti bývá nejpodstatnější v první řadě to, že se mohou vypovídat bez toho, že by je někdo vyslýchal nebo přerušoval. Ivetě poskytli specializovaného psychoterapeuta, sepsali s ní žádost o peněžitou pomoc od ministerstva spravedlnosti a také žádost o bezplatného zmocněnce, s nímž nyní paní Iveta vyčísluje náhradu škody a připravuje se na hlavní líčení u soudu. ČTĚTE TAKÉ: Amnesty International kritizuje Česko za diskriminaci, Chovanec nařčení odmítá "Nejdůležitější byla psychická a právní pomoc," shrnula žena. Podle ředitelky vzrostla spolupráce s oběťmi také díky projektu financovanému z evropských fondů, který umožnil zřízení 55 specializovaných poraden mimo střediska probační služby. Pomoc je tak dostupná v každém českém okresním městě. Do poraden loni našlo cestu 1328 obětí.

Policie za loňský rok eviduje celkem 202 303 trestných činů, kriminalita klesá už čtvrtým rokem. Objasněno loni bylo 53,3 procenta případů. ČTĚTE TAKÉ: Řidiči pod vlivem alkoholu či drog ročně zabijí padesátku lidí

Autor: ČTK