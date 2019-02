Poslanecká místa by těsně neobhájily TOP 09 a STAN. Výsledky průzkumu dnes STEM poskytl ČTK.

ANO by v lednu získalo podle modelu 31,9 procenta hlasů, v listopadu mělo 35,7 procenta. Piráti by dosáhli 15,7 procenta (13,1 procenta), zatímco ODS spadla z 12,4 procenta na 11 procent.

Komunisté by získali 8,5 procenta, o jeden procentní bod si polepšili. Sociální demokraté by dostali 8,3 procenta oproti listopadovým 6,6 procenta. Hnutí SPD si polepšilo z 6,9 procenta na 7,7 procenta a lidovci z 5,1 procenta na šest procent. Zisk Starostů a TOP 09, kteří by se do Sněmovny nedostali ani v listopadu, by se v lednu mírně snížil.