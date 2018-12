Oblíbená akce Česko zpívá koledy je opět tady

Vážení čtenáři, tento příběh se začal psát před osmi lety. Tehdy poprvé se lidé, které dříve nic nespojovalo, sešli, aby spolu strávili předvánoční čas. Ne ve frontách v nákupních střediscích, ne ve stresu a shonu. Setkali se na náměstích a návsích, aby si spolu zazpívali koledy. Z milého nápadu se stala tradice, bez které si dnes už tisíce lidí v Česku neumí představit adventní čas. Zpívat se bude i letos. Už zítra ty nejkrásnější vánoční melodie rozeznějí 760 míst.

Zpěvácký „telemost“ ve středu 12. prosince propojí více než sedm set měst a obcí v Česku i za hranicemi. Lidé se sejdou, aby si společně užili kouzlo Vánoc. Opět se budou zpívat koledy.

Anička byla ještě v kočárku, když ji její rodiče vzali poprvé zazpívat si koledy na hradecké Masarykovo náměstí.

Podívejte se, kde všude bude Česko zpívat koledy.

Psal se rok 2012 a akce Česko zpívá koledy pořádaná Deníkem slavila druhé narozeniny. Od té doby se do života rodiny vstoupila nová tradice.

„Advent bez tohoto milého setkání si už ani neumíme představit. Akci si oblíbila celá naše rodina. Líbí se nám, že nás skvěle naladí na blížící se svátky i že spojuje lidi, kteří se neznají a běžně by se při takové příjemné příležitosti nepotkali,“ prozradila maminka Lucie.

Během osmi let se podařil malý zázrak: Akce, která začínala jako lokální, nyní spojuje alespoň na jeden den v roce příběhy tisíců lidí. A získala si také srdce těch, kteří ve své rodné zemi nežijí.

Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku.

„Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozradila Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.

Letos se bude zpívat i v německém Mnichově nebo v Itálii. Češi, kteří žijí v Římě, se do akce zapojují již několik let. A to ve velkém stylu.

Zpívání koled se účastní zhruba sto krajanů. „Sejdeme se v papežské koleji Nepomucenum, to je místo, kde bydlí čeští bohoslovci a kněží studující teologii,“ říká s nadšením Zuzana Válková z velvyslanectví České republiky při Svatém stolci, které akci organizuje s krajanským sdružením Associazione Praga.

Nadšení se rozšířilo

Tradice společného zpívání na náměstích vznikla před dvaceti lety v Plzni a společně s nadšenými zpěváky ji Deník v následujících letech rozšířil do dalších měst a obcí v zemi.

„Setkal jsem se s kamarádkou z centra volného času dětí a mládeže a ona se zeptala, jestli si nepůjdeme zazpívat na náměstí koledy. Já souhlasil a dodal, že pozveme všechny lidi z Plzně. Přišlo jich tehdy přes dva a půl tisíce,“ zavzpomínal na první ročník zakladatel akce Zdeněk Zajíček.

Od té doby se díky Deníku připojily stovky dalších míst. „V roce 2011 zpívalo 14 obcí, v roce 2012 88 míst, rok poté už 386 míst… Loni jsme pokořili hranici sedmi stovek,“ doplnila Jitka Peroutková.

A letos se očekává ještě vyšší číslo. Už dávno se totiž nezpívá jen na náměstích, ale například také v domovech seniorů, školách či kostelech.