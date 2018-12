Na svahu Tanvaldského Špičáku na Jablonecku nově slouží lanovka s bublinou. Cestující tak před sněhem či deštěm kryje plexisklo. Lanovka je zánovní, ale stále luxusní. Oproti lanovce zcela nové stála provozovatele areálu zhruba třetinu. Společnost SKI Bižu za ni zaplatila 45 milionů korun

Na Tanvaldském Špičáku se už několik dní lyžuje, areál nabízí hned několik novinek. | Foto: Ski Bižu

Ještě v loňském roce sloužila v rakouském středisku Seekarspitzbahn v Horních Taurech. „Koupili jsme lanovku použitou, provedli jsme ale velkou repasi, dnes je jako nová,“ vysvětlil jednatel SKI Bižu Pavel Bažant. Lanovka nahradila původní kotvový vlek a obsluhuje černou sjezdovku Slalomák a modrou Kostelní. „V úterý sněžilo. Bylo příjemné dostat se nahoru v suchu a relativní pohodě, je to fakt paráda,“ neskrýval nadšení návštěvník sjezdovek Jiří Komrs.

Za hodinu dokáže nová lanovka přepravit až 2200 lidí. Na kopec lyžaře vyveze za 3,5 minuty, během cesty překoná převýšení 220 metrů a urazí 920 metrů. K dispozici je 69 sedaček. A dobrá zpráva pro méně zdatné lyžaře i malé děti – kabinky díky moderní technologii při nástupu a výstupu výrazně zpomalí. „A to na rychlost jednoho metru za sekundu, aniž by to mělo vliv na ostatní sedačky na okruhu. Nástup a výstup je díky tomu komfortnější,“ doplnil Bažant.

SPLÁTKY NA 10 LET

Podle provozovatele budou lanovku splácet deset let. Je zároveň už druhou, která vede na vrchol sjezdovek. Ve ski areálu Tanvaldský Špičák, který je největším lyžařským areálem v Jizerských horách, přepravuje lyžaře už od roku 2003 čtyřsedačková lanová dráha. Jedná se o lanovku s neodpojitelnými sedačkami, kde s nástupem pomáhá pojezdový pás.

Ve ski areálu se dále nacházejí čtyři vleky typu poma – Zalomený, Pod lesem, Přibližovák a Dětský. Pro nejmenší lyžaře a jejich výuku v areálu naleznete také pojízdný koberec. Komfortnější je i nové zasněžování na Špičáku. Provozovatelé tady instalovali čtyři nejmodernější supertichá sněhová děla. „V minulé sezoně si lidé z okolních domů stěžovali, že je naše sněžná děla ruší hlukem. Čtyři nová děla jsou proto nejtišší, jaká se dají na trhu sehnat,“ popsal Pavel Bažant. Zasněžovat tu díky nové technologii mohli začít už v listopadu, v těchto dnech nabízí areál 40 až 60 centimetrů sněhu.

Vylepšením prošlo i největší parkoviště před první lanovkou na Špičák. V uplynulé sezoně tam řidičům vadily prohlubně a také bahno během oblev. „Jednu čtvrtinu parkoviště jsme uvedli do bezvadného stavu, upravili jsme také zbytek,“ popsal mluvčí SKI Bižu Petr Bažant. Obec Jiřetín pod Bukovou zpevnila odstavnou plochu pro auta u penzionu Sněženka.

MÍRNÉ ZDRAŽENÍ

Investice se promítají do cen skipasů, u jednodenní permanentky stoupla o osm procent. Ve vedlejší sezoně stojí permanentka pro dospělé lyžaře 520 korun, od 24. prosince do 17. března 640 korun. Ceny jednodenních permanentek pro další areály provozované SKI Bižu, tedy Severák a Bedřichov, se nezměnily. Zůstaly na 310 a 400 korunách. Ski areál Tanvaldský Špičák je součástí Skiarény Jizerky, která návštěvníkům nabízí celkem 17 kilometrů sjezdovek.