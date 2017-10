Americké, nebo italské? Česko obdrželo nabídky na nákup vojenských vrtulníků

Ministerstvo obrany dostalo nabídky na nákup 12 vojenských víceúčelových vrtulníků od americké a italské vlády. Úřad je nyní posoudí a vyhodnotí. Rozhodnutí o vítězi bude již na nové vládě.

Vrtulníky UH-1Y.Foto: ČTK/ZUMA/Lcpl. Juan C. Bustos

Podrobnosti o došlých nabídkách úřad nezveřejnil. Podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi deseti a 15 miliardami korun.

Ministerstvo obrany chce zakázku zadat na základě mezivládní dohody. Česká armáda má zájem nejen o dodávku samotných strojů, ale také o výcvik pilotů, mechaniků, zajištění dodávky náhradních dílů či servis.

Americká vláda by podle dřívějších vyjádření měla nabídnout vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo.

"Ministerstvo obrany dnes převzalo nabídky vlád Itálie a USA na dodávku 12 víceúčelových vrtulníků. Nyní se budou posuzovat a vyhodnocovat. Do ukončení tohoto procesu nebudeme zakázku více komentovat," sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Projekt podle něj běží podle stanoveného harmonogramu. "Finální rozhodnutí o dodavateli nových vrtulníků bude na nové vládě," dodal.

Podle dřívějšího tiskového prohlášení Agentury pro obrannou spolupráci (DSCA), která je součástí amerického ministerstva obrany, je hodnota zakázky odhadována na 575 milionů dolarů (12,6 miliardy korun).

Konečná cena by mohla být nižší. Podle zdroje obeznámeného s detaily bývá Kongresu, který má právo se k prodeji vojenského materiálu vyjádřit, předložena vyšší částka, aby se zakázkou nemusel znovu zabývat, pokud by se při domlouvání tendru cena změnila.

UH-1Y známé jako Yankee jsou dvoumotorové stroje, které americká armáda používá od roku 2008, má jich zhruba stovku.

DSCA v tiskové zprávě uvádí, že USA by chtěly do Česka v rámci tendru spolu s helikoptérami dodat jeden náhradní motor, a navigační systémy EGI společnosti Honeywell včetně jednoho náhradního. Stroje by měly být vybaveny kulomety M240. Součástí americké nabídky je i další vybavení včetně různých senzorů.

Od italsko-britského koncernu by si Česká republika mohla pořídit stroje AW139M, což je vojenská verze dvoumotorového vrtulníku. Využívá je italské letectvo k záchranným a pátracím misím. Firma v tiskovém prohlášení minulý týden uvedla, že nabízené stroje "bezezbytku" vyhovují českým požadavkům a proti americké konkurenci "přinášejí komplexnější vybavení pro plnění požadovaných úkolů". Společnost uvedla, že její nabídka zahrnuje mimo jiné komplexní odmrazovací systém a požadovanou výzbroj se systémem efektivního navádění letadel. Podle firmy je její nabídka "za významně výhodnější cenu".