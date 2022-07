Česká vláda schválí pomoc při ochraně Slovenska. Na nebe od září pošle stíhačky

ČTK

Česká vláda schválí pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). V červnu o to v Praze požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Do projektu se vedle Čechů zapojí také Poláci.

Diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce (uprostřed), 3. července 2022, Karlovy Vary. Hosté první části byli předseda české vlády Petr Fiala (vlevo) a slovenský premiér Eduard Heger. | Foto: ČTK