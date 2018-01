Obrat. Ministr ruší soutěž na call centrum k e-receptům

Horká linka za milion korun měsíčně nebude. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo zrušit tendr, v rámci něhož hledalo externího dodavatele call centra, které by pomáhalo pacientům a zdravotníkům s problémy při vypisování e-receptu. Dotazy klientů se nakonec lékový ústav pokusí zajistit vlastními silami.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) o tom rozhodl poté, co soutěž kritizovali odborníci – byla podle nich vypsána příliš pozdě. Cena, tedy milion korun měsíčně, byla navíc přemrštěná. Když totiž podobnou službu poptávala společnost ČEZ Distribuce, zaplatila o třetinu méně. A to do ceny zahrnula kromě call centra ještě i celodenní ostrahu jedenácti regionálních skladů.

„Zadavatel proto přistoupil k přehodnocení,“ uvedla nyní Irena Storová, pověřená ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Místo soukromé firmy najme lékový ústav víc vlastních pracovníků.

„Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo navýšit interní kapacity tak, aby bylo možné zajistit poskytování služeb call centra v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci k zakázce,“ stojí v dokumentu, který informuje o zrušení soutěže.