Česko zažilo poprvé v tomto roce tropický víkend, kdy teploty na mnoha místech přesáhly 35 stupňů Celsia. Někde bylo dokonce i 35,7 stupně. Není tedy divu, že lidé své volné dny trávili nejčastěji u vody. Například oblast jezera Most přilákala o víkendu stovky lidí. Nejinak tomu bylo i na dalších místech Česka. Někde dokonce nebylo možné ani rozložit deku.

Letní koupaliště Sareza v Porubě. 19. června 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Je to tu jako jako v Chorvatsku, zaznívá na hlavní pláži jezera Most. Velký rekreační areál na okraji města si lidé pochvalují, míří sem často i návštěvníci z Prahy. "Užíváme si klid, dokud to ještě jde. Podle mě návštěvnost v budoucnu pětinásobně vzroste, protože dost lidí o jezeru ještě neví," řekl Deníku pár z Prahy, který v sobotu 19. června ležel na kamenité horní pláži za zábradlím, kde nebylo tak narváno.