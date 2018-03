OBRAZEM: Nejlepší fotografie týdne

Hradní kancléř Vratislav Mynář nesouhlasí s vydáním údajného ruského hackera Nikulina do USA. Podle něj se zdá, že to bylo od ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) minimálně nezákonné rozhodnutí. Řekl to serveru e15.cz. Mynář se kvůli Nikulinovi s Pelikánem již dříve sešel, ministr navíc v únoru řekl, ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska.