OBRAZEM: O víkendu začíná na Výstavišti slavná matějská pouť

Již nadcházející sobotu v 10 hodin dopoledne přivítá matějská pouť na holešovickém Výstavišti své první letošní návštěvníky. Bude tu na ně čekat 115 atrakcí pro všechny věkové kategorie.

Atrakce na pouti jsou z Česka, Německa, Nizozemska a dalších zemí. Kromě nich budou v areálu čtyři desítky stánků s občerstvením. Mezi sortimentem s pouťovým zbožím nebudou chybět hračky, pouťové žertíky, bižuterie nebo textil. Program zpestří i klauni a pohádkové bytosti.

Otevírací dobra bude od úterý do pátku od 13 do 21 hodin, o víkendech a svátcích - stejně jako v období školních prázdnin - od 10 do 22 hodin. Víkendové vstupné činí 30 korun, ve všední dny je vstup zdarma. Děti do 120 centimetrů výšky mají vstup zdarma po celý týden.