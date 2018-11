OBRAZEM: Radňovická zatáčka „sbírá“ nehody i „laiky“ na sociálních sítí

Za jedno z nejrizikovějších míst Kraje Vysočina byla dopravními experty vyhodnocena „radňovická zatáčka“ ležící na silnici I/19 u Radňovic mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou. Nehod automobilů tam stále přibývá – většina z řešených kolizí se na úseku komunikace odehrála v posledním půldruhém roce.

„Za rizikové místo byl označen směrový oblouk zhruba v polovině trasy, kde bylo od roku 2013 evidováno 18 nehod řešených Policií České republiky, většina z nich způsobena nepřizpůsobením rychlosti,“ informovala krajská Jitka Svatošová.

Zjednodušeně řečeno – řidiči nezpomalí, nevyberou zatáčku a skončí v příkopu nebo v poli.

Dopravní experti proto navrhují umístění přechodného dopravního značení s upozorněním na nebezpečí smyku a doporučené padesátikilometrové rychlosti, a to až do doby výsledku změření a vyhodnocení protismykových vlastností povrchu vozovky.

„Dále jde o změnu trvalého svislého dopravního zařízení vodící tabule takzvané „sdružené“ nahradit zkrácenými vodícími tabulemi v počtu minimálně pět kusů z každého směru jízdy na žlutozeleném fluorescenčním podkladu,“ přiblížila Svatošová. Ve hře je také návrh na doplnění svislého značení zatáčka vpravo ve směru od Nového Města a zatáčka vlevo od Žďáru nad Sázavou a rovněž zvážení rozšíření vozovky.

Má stovky fanoušky na facebooku

Radňovická zatáčka se už stačila „proslavit“ i na sociálních sítích. Na facebooku se nedávno objevila skupina Radňovická zatáčka coby fanklub záhadného místa, která měla během prvních dvou dnů přes pětistovku členů. A stala se vyhledávaným centrem glos, fotografických koláží, vtipkování a všeobecné zábavy na téma, co všechno by se se „záhadnou“ zatáčkou a kolem ní dalo udělat.

Třeba návrh rozmístění jedenácti únikových pruhů či trička s nápisem 9 z 10 Žďáráků neprojede radňovickou zatáčku, ale i úvahy o zřízení stánku s občerstvením a sociálním zařízením pro šoféry čekající na odtahovou službu nebo složky integrovaného záchranného systému.

V kurzu je i nápad na zorganizování veřejné sbírky na pořízení kamery, aby inkriminované místo bylo možné sledovat na on-line. Odstranit negativní vlivy „záhadné“ lokality by dle komentářů mohl coby osoba nejpovolanější vypomoci také Chuck Norris.

„Na té zatáčce je záhadné jenom to, že tam lidi jezdí jako šílenci, to je celé. Ale ta facebooková skupina mě opravdu pobavila, jsou tam vtipné příspěvky. Já sama tou zatáčkou jezdím vždycky opatrně, nemíním si rozbít auto, ale teď o to více. Kdyby tam někdo fakt nějaké záznamové zařízení nainstaloval, byla by to pěkná ostuda, kdyby se na facebooku objevilo i moje auto, které prostě přehlédnout nejde,“ poznamenala se smíchem mladá žena ze Žďáru nad Sázavou, která si z osobních důvodů nepřála zveřejnit svoje jméno.