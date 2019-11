„Byl to milovník hor a šumavské přírody. Navíc ale organizoval i stezky pro nás ostatní, aby nás ke své vášni také nalákal. Byl to také kvalitní politik, musím zdůraznit, že byl schopen přijmout i nevděčné povinnosti jako pozici posledního premiéra federální vlády,“ prohlásil Václav Klaus, v jehož vládách Jan Stráský působil.

„Byl to obětavý a přátelský člověk. Na nic si nehrál a nestylizoval se. Nechtěl například nejnovější oblek, říkal, že by to nebyl on,“ dodal Klaus.

Na posledním rozloučení nechybělo vedení prachatické radnice v čele se starostou Martinem Malým, kterého doprovodili oba místostarostové Jan Klimeš a Miroslav Lorenc. Dorazili také šumavští starostové, například Václav Vostradovský z Kvildy nebo Antonín Schubert z Modravy nebo Jiří Mánek, který ho vystřídal ve funkci ředitele Správy NP Šumava.

Do Prachatic dorazili bývalí kolegové z Jihočeského Krajského úřadu, kde byl Jan Stráský ředitelem v letech 2001 až 2006.