OBRAZEM: Plameny a lidé v oknech. Tragický požár hotelu v Praze má čtyři oběti

/ANKETA/ Bývalý předseda a člen ČSSD Jiří Paroubek, který usiluje o opětovný vstup do této strany, radí sociální demokracii, aby se kromě jiných bodů zaměřila na demokratizaci a také "odkmotrování". Nový stranický program a nové postupy by měli také reprezentovat noví lidé, a ne ti, kteří nevratně ztratili důvěru veřejnosti. Paroubek to prohlásil na dnešní konferenci Nové vize sociální demokracie