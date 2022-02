Poslanci SPD od úterního zahájení schůze předkládali návrhy na změny či doplnění programu schůze, aby zabránili opětovnému projednání pandemické novely. Změny v programu předkládali i poslanci opozičního hnutí ANO. Na rozdíl od kolegů z SPD, kteří mnohdy hovořili několik desítek minut, byli ale většinou stručnější. Po přestávce, které si SPD dnes navečer vyžádalo, má schůze znovu začít v 19:30. Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli obstrukcím ve Sněmovně zrušil cestu do Paříže, kde měl dnes večer jednat s lídry zemí EU a prezidentem Emmanuelem Macronem o situaci v Africe. Jeho čtvrteční cesta do Bruselu by se měla uskutečnit.